Un mes llevan desaparecidos tres jóvenes en Bogotá

La incertidumbre, la impotencia y el dolor de los padres de los tres jóvenes desaparecidos en San Cristóbal Norte ya lleva un mes. Desde el 22 de febrero no hay rastro de Juan Esteban Moreno, de 14 años, ni de sus amigos Brayan Andrés Montaña, de 17 años, y Mauricio Castillo, de 16 años.



Por eso, los desesperados padres pidieron el pasado domingo 19 de marzo, en medio de una marcha para concientizar a la ciudadanía sobre el caso, que las autoridades ofrecieran una recompensa a quienes dieran información sobre sus hijos, pues ya no aguantan más tiempo sin saber nada.



Este jueves 23 de marzo, la Policía confirmó que se ofrecen 10 millones de pesos a quienes den información sobre los tres jóvenes que desaparecieron mientras trabajaban haciendo acarreos de mercados en San Cristóbal Norte.



“Es indescriptible el dolor que se siente al no saber nada de un hijo. Aunque el caso ya está ante la Fiscalía, ya que ofrecieron la recompensa, esperamos que los encuentren. Son casi unos niños”, dijo, en medio de las lágrimas, Carolina Pachón, madre de Juan Esteban, el más pequeño de los tres jóvenes.



Juan Esteban es el tercero y el único varón de los cuatro hijos de Carolina y Máximo Hernando Moreno. De acuerdo con Carolina, su esposo es diabético y, desde la desaparición de su hijo, su salud ha empeorado. “Mi esposo se ha desmayado, se rompió la nariz y se lastimó la cara. Se la pasa todas las noches en vela esperado a que Juan Sebastián golpee la puerta y regrese a nuestra casa”, contó Carolina.



La familia de Juan Esteban vive en Soratama, un barrio que empieza en la calle 167 con séptima y se extiende hacia los cerros orientales; en este barrio y en otros del sector que también están en los cerros, como Santa Cecilia, Cerro Norte y El Codito no hay facilidad de buses de transporte público y pocos taxis suben a estos barrios, sobre todo, porque tienen casi todas las calles sin pavimentar y son muy empinadas.



Esta es una de las razones por las que Mauricio Castillo, uno de los mejores amigos de Juan Esteban, trabajara haciendo acarreos de mercados a estos barrios o llevando a las personas con sus grandes paquetes. Esta labor la hacía en la camioneta Toyota 4x4 de sus padres y con su autorización.



Y, aunque Mauricio es del Barrio Barrancas (carreras 7 y 8, entre calles 153 y 161) trabajaba en San Cristóbal Norte durante toda la semana, desde horas de la mañana hasta las 8:30 p.m., en un supermercado ubicado en la calle 161 con carrera 8G.

Es indescriptible el dolor que se siente al no saber nada de un hijo. Aunque el caso ya está ante la Fiscalía, ya que ofrecieron la recompensa, esperamos que los encuentren. Son casi unos niños FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el padre de Mauricio, Henry Castillo, su hijo –el sexto de los nueve hijos que tiene junto con su esposa María Alejandra Soche– tenía este trabajo para pagar su estudio, pues iba a ingresar a noveno de bachillerato en horario nocturno.



A Mauricio lo frecuentaba en el supermercado, Juan Esteban y otro de sus amigos, Brayan Andrés (de San Cristóbal Norte). Ellos, a veces, le ayudaban a Mauricio con las cargas de los mercados y cuando él no tenía muchos pasajeros para llevar a los barrios, los jóvenes lo acompañaban en la camioneta con los mercados.



Pero, según cuenta Germán Montaña, padre de Brayan, el día de la desaparición fue la primera vez que su hijo le pidió permiso para ir a trabajar con Mauricio. “No le vi nada de malo que fuera. Ellos son unos muchachos trabajadores. Estábamos en el proceso para que entraran a validar, por eso estaban trabajando y no estudiando, contó Montaña.



Padres de los jóvenes y familiares marcharon este domingo 19 de marzo. Foto: Juan Manuel Vargas/ EL TIEMPO La marcha salió de la calle 165 con novena y llegó a la Plaza Fundacional de Usaquén. Foto: Juan Manuel Vargas/ EL TIEMPO Los menores de edad son de los barrios Soratama, San Cristóbal Norte y Barrancas. Foto: Juan Manuel Vargas/ EL TIEMPO ZONA

La tarde de trabajo de Mauricio junto con sus amigos, Juan Esteban y Brayan, transcurrió normalmente el 22 de febrero hasta las 6:47 p.m., la última hora en la que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sector. A esa hora, se ve la camioneta regresar al supermercado de uno de sus recorridos, al parecer, en su interior solo iban Mauricio y Brayan. Juan Sebastián estaba por fuera del supermercado y se subió al estribo de la camioneta cuando esta pasa por ahí. Después de esto, no se volvió a saber nada de los jóvenes.



Las tres familias comenzaron a extrañar y preocuparse por sus hijos la misma noche del 22 de febrero, pero no pudieron hacer la denuncia oficial sino hasta el sábado 25 de febrero, 72 horas después de su desaparición.



Después de hecha la denuncia comenzó la búsqueda de la camioneta en la que desaparecieron los tres jóvenes, esta fue hallada el 3 de marzo, desvalijada y con otras placas en la calle octava sur con carrera 29, en el barrio Santa Isabel. De acuerdo con los padres, ellos pudieron ver, por medio de las autoridades que tienen a cargo el caso, los videos de las cámaras de seguridad del barrio Santa Isabel -antes de que la encontraran- en los que se ve cuando la camioneta para y detiene el tráfico. En ese momento, de un vehículo que va detrás de la misma, se baja un hombre cuyas características no corresponde a la de ninguno de los tres menores de edad y ayuda a empujarla.

Estamos haciendo lo humanamente posible por encontrarlos, hemos visitado casi todos los barrios de Bogotá, clínicas, Medicina Legal y varios municipios FACEBOOK

TWITTER

En este momento, el caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía, con la ayuda de la Sijín de la policía, pero, de acuerdo con las autoridades, no es posible revelar datos puntuales de lo que se ha investigado, porque todo se puede entorpecer.



La alcaldesa de Usaquén, Mayda Velásquez, se ha reunido con los padres de los jóvenes y con las autoridades; ella asegura que la investigación avanza bien, pero que no es prudente dar avances de los resultados, ni siquiera darles avances a los padres.



“Es importante señalar que no podemos dar detalles sobre la investigación porque puede entorpecerla. Por el momento, estamos acompañando a los padres en un dolor que solo ellos pueden entender” afirmó Mayda Velásquez.



Cabe señalar que ninguno de los tres jóvenes tenía antecedentes penales, ni habían huido de sus casas. Los padres afirman que sus hijos solo trabajaban y seguirán en su búsqueda.



“Estamos haciendo lo humanamente posible por encontrarlos, hemos visitado casi todos los barrios de Bogotá, clínicas, Medicina Legal y varios municipios. Esperamos que con la recompensa que se está ofreciendo podamos encontrar a nuestros hijos”, enfatizó Germán Montaña, padre de Brayan.



VANESSA PEREA BONILLA

Redacción EL TIEMPO ZONA

vanper@eltiempo.com