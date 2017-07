Travesía en cuatrimotos por páramos genera rechazo general

Autoridades ambientales y defensores del medioambiente le salieron al paso a la polémica desatada por la realización de una travesía en vehículos de doble tracción y cuatrimotos por sitios cercanos a zonas ecosistemáticas y que afectaría reservas naturales en parques naturales de Bogotá, Cundinamarca y Meta.

La aventura, promocionada por medio de un video que habla de la ruta del Cacique, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, es decir, en zonas protegidas, se llevará a cabo del 4 al 7 de agosto.



Mientras que la Corporación Autónoma Regional (CAR) considera que este tipo de actividades afectan los ecosistemas de páramos y bosques altos andinos, y se deben proteger y respetar esas fábricas de agua que se anuncian en el video promocional, el director del Parque de Sumapaz, Carlos Lora, recordó que en esas zonas no está permitido el turismo.



Una alerta por el turismo desbordado fue lanzada el pasado 20 de junio, cuando Parques Naturales Nacionales de Colombia advirtió sobre la forma irresponsable como el turismo descontrolado está generando graves alteraciones al ecosistema del Sumapaz. Esta es la fábrica de agua más grande del planeta, que provee a más de 15 millones de personas de esos dos departamentos y de la capital.



Este tipo de actividades sin control y que al parecer son auspiciadas por algunas empresas públicas y privadas, están siendo investigadas por las autoridades. Se teme que se afecten los suelos, la vegetación y la fauna. Parques Naturales advierte que esas actividades no controladas ponen en riesgo la vida de las personas debido a que por el conflicto armado que se vivió en ese corredor geográfico aún existen minas antipersonales, proceso de desminado que está en marcha en la zona.



Néstor Franco, director de la CAR, indicó que la actividad no está autorizada: “Le solicitamos a la ciudadanía que se abstenga de aceptar esas invitaciones que afectan de manera grave un ecosistema muy frágil como es el páramo”.



EL TIEMPO se comunicó con John Barbosa, quien señaló ser parte del evento. Dijo que el comercial se filtró y que no estaba aprobada su emisión. Y aseguró que es una caravana de vehículos que pasaría por vías principales y terciarias en la provincia Oriente de Cundinamarca.



BOGOTÁ