Un mes y dos días sin noticias de ‘Samurái el poeta’

Al completarse un mes y dos días de la desaparición de Héctor Everson Hernández –más conocido como ‘Samurái el poeta’– sus familiares aún no saben nada de su paradero. Ellos se reunieron en la mañana de este domingo para hacer una marcha pacífica por toda la carrera 7.ª desde el parque Nacional hasta la plaza de Bolívar y pedirles a las autoridades que intensifiquen la búsqueda del joven músico.



Durante el recorrido, amigos, seguidores y allegados del cantante de música urbana iban entregando volantes en los que se ve una imagen de Héctor Everson y un número de teléfono para que den aviso si lo ven.

La última vez que supieron del artista fue el pasado 13 de diciembre, en el parque de los Periodistas, en pleno centro de Bogotá. “Es una persona muy responsable, no sabemos qué pudo pasar”, manifestó una de sus allegadas que formó parte de la marcha.



“Ese 13 de diciembre, mi sobrino habló con la mamá y le dijo que necesitaba una plata, pero todo quedó ahí, no supimos más de él”, manifestó José Arturo Hernández, tío de Everson, y quien encabezaba la marcha y llevaba en sus manos un cartel con la fotografía de su familiar. “Es el padre de una niña de 13 años. Es una persona muy sana, hogareña, que pertenece al movimiento Hip Hop”, agregó José Arturo.



“Hemos pegado carteles en las calles, por las redes sociales también hemos pedido información de él, pero no llega nada”, asegura Andrea Martínez, amiga del cantante y quien también marchó por la carrera 7.ª.

Los otros desaparecidos

A ellos se unieron otros familiares de personas desaparecidas, como el caso de los tres menores de San Cristóbal norte, de quienes no se tiene información desde hace 11 meses. De ellos no se volvió a saber desde febrero del 2017.



Como lo han reiterado los allegados, estos tres muchachos de 14, 16 y 17 años no tenían antecedentes penales ni habían huido de sus casas. Los padres afirman que sus hijos solo trabajaban y que seguirán en su búsqueda.

