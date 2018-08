Con plantón, transportadores exigieron levantar restricción en Chía

Desde el 15 de mayo de este año rige una restricción al tráfico de carga pesado en Chía, Cundinamarca, que impide que los transportadores transiten por la avenida Pradilla, la principal vía del municipio.

El corredor permite a los vehículos que vienen del norte (bien sea de Tunja o por la vía Zipaquirá-Cajicá) tomar hacia Cota y, de allí, al occidente de Cundinamarca, sin tener que atravesar la capital. Con la medida que actualmente opera, deben entrar a Bogotá, lo que alarga sus tiempos y costos de viaje.



Lo que aumentó su molestia fue que el pasado 1.° de agosto, la Alcaldía de Chía extendió el horario de restricción de 10 a 15 horas. La medida opera así: de 6 a. m. a 9 p. m., de lunes a viernes, y de 3 a 9 p. m., los domingos.



Además, la administración municipal le agregó dos nuevos corredores a la medida, “la avenida Chilacos –desde McDonald’s hasta la glorieta de Schapeli– y por la carrera 9.ª, desde los límites con Cajicá hasta la calle 17, es decir, hasta la intersección con el anillo vial”, señalaron.



Esta situación generó malestar entre los transportadores, y por eso, ayer, de 9:30 a. m. a mediodía, un grupo de entre 80 y 100 conductores ingresaron al municipio y realizaron un plan tortuga que colapsó el tráfico.



Haciendo sonar sus bocinas mientras avanzaban a paso lento por la avenida Pradilla, los camioneros señalaron que la restricción debe levantarse porque los tiempos de viaje y los costos aumentaron, y la medida afecta el transporte de productos.



Leonardo Donoso, alcalde de Chía, indicó que preveía este plantón. “Quiero enviar un mensaje de diálogo al gremio transportador para buscar una solución conjunta a los problemas de tráfico que atraviesa el municipio. Ellos son conscientes de que los tiempos de viaje se han incrementado; por eso, esperamos que el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional escuchen al gremio y al municipio sobre los problemas de tráfico en la avenida Pradilla”, indicó Donoso.

Las razones

Desde el 15 de mayo, la Alcaldía de Chía adoptó la medida, con el fin de ejercer presión al Gobierno Nacional, quien estipuló construir la troncal de Los Andes, una vía que conecta los corredores Suba-Cota con la autopista Norte, y que servirá como alternativa para descongestionar el tráfico en el casco urbano del municipio.



El proyecto, que contempla una inversión cercana a los $ 120.000 millones para un corredor de 3,4 kilómetros, no ha iniciado, y esto molestó a los habitantes de Chía, quienes aseguran que ya no se puede transitar.



Esta obra está incluida en el paquete de intervenciones que la Agencia Nacional de Infraestructura contrató el año pasado, para ampliar la autopista Norte y la carrera 7.ª, y con ello mejorar el ingreso a Bogotá.



La restricción al tráfico de carga había sido adoptada en el 2016, y por los traumatismos que generó, se logró que el Gobierno Nacional negociará con la Alcaldía de Chía la construcción de esta troncal, que aún no arranca.

‘Quedamos en el medio’

Diego Salazar, secretario general de Camioneros de Colombia, indicó que este conflicto entre el Gobierno central y el municipio debe solucionarse pues se están afectando la logística y la provisión de bienes en la región central.



“De Bogotá entra y sale cerca del 70 por ciento del transporte de carga del país, y Chía es un paso clave. Sino, nos toca transitar por las calles 13 y 80 y la Autonorte. Esto aumenta los tiempos de desplazamiento y los costos. Estamos estudiando qué medidas adoptar porque quedamos en el medio”, dijo.



Redacción Bogotá@BogotáET