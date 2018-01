Catorce años llevaba operando el bus implicado en la explosión

El bus de TransMilenio que se incendió a las 6:58 de la noche del este jueves en la ruta M51 y que dejó 5 heridos, comenzó a operar desde el año 2004. El articulado explotó en su parte trasera –suspensión, llantas y chasis- a la altura de la carrera 53 mientras se dirigía desde el portal Américas en el occidente de la ciudad hacía la estación Museo Nacional en el centro de la capital.

Aunque aún no se conoce el motivo exacto del accidente, la gerente encargada de TransMilenio, María Constanza Álvarez, afirmó que de la investigación van a salir los resultados actuales del estado del automotor y que no se puede tener un dictamen oficial de las causas del accidente hasta que no se haga la inspección del bus en los patios de TM.



“Si nosotros encontramos algo que se incumpla dentro del marco del contrato y de la norma que está establecida a nivel nacional para el mantenimiento y cuidado de los vehículos, procederemos a sancionar como corresponde”, dijo la funcionaria.



TransMilenio afirmó que el vehículo pertenece al concesionario Somos K, y que en estos catorce años de servicio ha recorrido más de un millón de kilómetros y que precisamente el año pasado entró en el proceso de overhaul, que no es otra cosa que el desarme completo del bus para hacer intervención en carrocería y chasis. Posteriormente, según la fuente, se siguieron haciendo intervenciones de prevención en el articulado.

Se pone caliente cuando escucha este perreo. pic.twitter.com/WpbOlSOtNO — TransMilenio🚍 (@TransMiseria) 5 de enero de 2018

Ya lo dije. Transmilenio es un infierno. pic.twitter.com/vrIJg8o2oW — PelículasColombianas (@Pelicolombianas) 5 de enero de 2018

Personas heridas porque un transmilenio se incendió, hace unas semanas a un articulado le salieron las llantas volando, ¿Está esperando un muerto? @EnriquePenalosa ¡Responda! pic.twitter.com/WA5ZA7hVcr — AlirioUribeMuñoz#110 (@AlirioUribeMuoz) 5 de enero de 2018

Los heridos fueron remitidos a la clínica Medical Proinfo. Sobre la versión de que uno de los afectados en el incidente, presuntamente fue retenido a la salida de la clínica por no pagar 3.800 pesos de la cuota moderadora, la encargada de TM sostuvo que "es importante que todos nuestros usuarios tengan en cuenta que cuando ocurre un evento de estos, el SOAT debe cubrir todo lo que este asociado a la atención en un centro médico, se debe exigir que así sea, tiene un tope de 19.000.000 de pesos. Los ciudadanos deben exigir en el centro de atención con el SOAT del vehículo que sean atendidos".



Otra de las afectadas fue Martha Lizeth Nunca en el accidente y según el reporte de TM, sufrió una quemadura en la pierna y se le dio incapacidad de tres días. Entre tanto María Emilia Luna sufrió un golpe y tiene una inflamación desde el codo hasta el hombro y su hijo de 15 años Diego Pulido, presenta dolor de oído y fue dirigido para cita con el especialista.

Así se veía ayer el vehículo, durante la emergencia presentada en la troncal Américas. Foto: Captura de video: 'Citynoticas'

Otros dos heridos fueron Jhon Edison Lugo con una incapacidad de cinco días tras lastimarse su pie izquierdo y Maryuri Gil Torres quien fue diagnosticada con un esquince en el tobillo derecho.



Por el momento TransMilenio continua en el proceso investigativo "llegaremos a esclarecer las causas y responsabilidades que llevaron a la ocurrencia de los hechos presentados en el Sistema el día de ayer", comentó la empresa.



