TransMilenio, el gran avance en la movilidad de Bogotá en 20 años

Todos los que vivimos en Bogotá padecemos sus problemas de movilidad. Tenemos una opinión, generalmente mala, de la movilidad en la ciudad. Y esa opinión, válida por supuesto, se ha construido a partir de experiencias personales.



Esto se refleja en la última Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Como Vamos, donde el 65 % de bogotanos dice que sus viajes habituales duran más tiempo y el 55 % se siente insatisfecho con el principal modo de transporte que usa. Le va mal al transporte público (19 y 32 % de aprobación para TM y SITP) y mejor al individual (carro y moto con 75 y 79 % de aprobación, respectivamente).

Si nos remontamos a 1998, la percepción no ha cambiado mucho: 48 % pensaba que sus viajes duraban más tiempo y 39 % consideraba el tráfico de la ciudad como muy malo, principalmente por los trancones. Además, la gente calificaba con 3,4 (sobre 5) el transporte público. Y eso que no existía TransMilenio.



De acuerdo con cifras oficiales, el tiempo medio de viaje en 2015 (56 min) ha aumentado 17 % respecto al 2005. Sabemos que la mayoría de gente gasta mucho más tiempo. En 1995 había 0,06 automóviles por habitante y, en 2002, 0,1. En 2015 había 0,27, es decir, un crecimiento de más del 350 %. Eso significa que hoy hay más de un automóvil por cada tres personas en Bogotá y el número de motos es ocho veces más de lo que se registraba en el 2005.



Ninguna infraestructura vial puede seguir este ritmo de crecimiento y no debería hacerlo. La idea de que el trancón se alivia con más vías ya la hemos venido superando. Por el contrario, más vías harán que el trancón empeore en el futuro. Esto no significa que no se deba hacer algo con la infraestructura que tenemos hoy.

Es insostenible que cada uno de los bogotanos se mueva en carro o en moto, y no es cuestión de costo. Si fuera por eso, con la plata que vale hacer la primera parte de la primera línea del metro, la ciudad podría comprarnos una moto a cada uno y sobraría plata. El problema es todo lo que no pagamos los que usamos esos modos: los efectos colaterales de la contaminación, del uso del espacio (tan escaso en Bogotá), de los accidentes, de la congestión, etc. Es aquí donde el transporte público surge como la mejor alternativa posible para que una ciudad como la nuestra pueda moverse de una manera eficiente y sostenible.



Creo que la gran transformación de Bogotá en movilidad se dio con la fase 1 de TransMilenio por allá en 1999. En ese momento, la ciudad dio un gran paso hacia adelante, la gente se sentía orgullosa de su ciudad y de su sistema, lo cuidaba, lo admiraba y funcionaba. En 2001, con la Caracas, Autonorte y calle 80 operando, el transporte público era calificado con 3,6 y ¡TransMilenio era calificado con 4,6!



Una gran idea (en manos de políticos), si no se mejora constantemente, se puede volver un problema. Y no me refiero a la discusión eterna de buses o trenes. Hablo de un sistema integrado y de calidad que compita directamente con el automóvil y la moto. Un sistema realmente integrado debe tener diferentes modos (buses, trenes, bicis), debe tener en cuenta a los usuarios, su poder de compra, el entorno urbano, la accesibilidad, la equidad, los operadores y una única autoridad, entre otros.



En conclusión: TransMilenio fue el avance más importante de movilidad en Bogotá, el país y la región en los últimos 20 años. Ahora, necesitamos otras ideas que respondan a nuestras necesidades actuales y futuras, que nos vuelvan a poner en la vanguardia en Colombia y en el mundo. Y eso vale.



LUIS ÁNGEL GUZMÁN

Director del Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de los Andes.

Bogotá