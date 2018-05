TransMiCable de Ciudad Bolívar ya tiene operador

El consorcio Cable Móvil, integrado por las firmas Transdev, de Chile, y Fanalca, de Colombia, se quedó con el contrato por 91.000 millones de pesos para operar el cable de Ciudad Bolívar por cinco años. Fue el único proponente en la licitación, cuya audiencia de adjudicación fue el jueves.

Julia Rey Bonilla, la subgerente Jurídica de TransMilenio, aseguró que esta firma cumplió con todos los requisitos del pliego de condiciones para garantizar el músculo financiero y la capacidad operativa para el funcionamiento de este sistema de transporte.En dos semanas se firmará el contrato y en una semana más el acta de inicio, para que el operador trabaje de la mano con el constructor del cable.

Operador de Manizales

​Durante la audiencia de adjudicación, la empresa Cable de Manizales, a través de un abogado, insistió en pedir la revocatoria del proceso y de la adjudicación del contrato y se quejó de que le cambiaron los prepliegos y que por esa razón no se habría podido presentar a la licitación.



La subgerente jurídica de TransMilenio le explicó a EL TIEMPO que esa compañía no certificó su capacidad financiera y por eso no se pudo presentar. El pliego exigía una capacidad de 900 millones de pesos de capital de trabajo, porque el contrato es de 91.000 millones, y esa compañía solo certificó 10 millones.



BOGOTÁ