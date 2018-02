Tránsito, la mujer que sigue de cerca la construcción del TransMiCable

María Tránsito Molina, todos los días y religiosamente desde hace más de un año, se asoma a la puerta de su casa para ver cómo va la construcción de la estación Juan Pablo II, del TransMiCable de Ciudad Bolívar.

Ella es vecina de esta estación y ha sido una de las personas que más ha estado pendiente de la construcción de este medio de transporte, incluso mucho antes de ponerse la primera piedra en septiembre del 2016.



“Vivo hace 37 años en este barrio. Esto era una sola loma con pasto y piedra. Eran tres o cuatro casitas las que había construidas en ese momento”, asegura la mujer, de 60 años, mientras se dirige para ver la megaobra que le cambiará la cara a esta parte del sur de la ciudad.



Durante el trayecto, los obreros la saludan. Ya saben quién es ella y lo que ha hecho por el barrio.



“En esa época, nosotros mismos construimos y sacamos adelante estas empinadas vías. Traíamos los postes desde el barrio Lucero Bajo. Íbamos en grupos de 10 personas para poder arrastrarlos hasta esta parte alta y así poner la luz”, manifiesta orgullosa. Agrega que ella fue quien diseño y construyó su casa, la misma que comparte con sus hijos y algunos nietos.



Recuerda que el único transporte que la llevaba hasta este naciente barrio eran unos carros piratas que salían desde el sector de Santa Lucía (avenida Caracas con calle 46 sur) y prestaban el servicio solo hasta la media noche. “Después de esto hubo un bus que subía hasta Quiba, que es un pueblito en lo alto de Ciudad Bolívar, pasaba a las 10 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde”, puntualiza.



Tránsito cuenta que fue la primera mujer que se graduó del Sena como técnica en construcción. “Corría el año 1990 cuando me gradué. Esto me ayudó para conseguir un buen trabajo y crear el primer grupo de mujeres constructoras de la localidad de Ciudad Bolívar”, describe orgullosa.



Mientras esto sucedía, ya empezaban a circular por estas calles los llamados buses ‘mochileros’, ejecutivos, busetas y, obviamente, los carros piratas. Muchos años después llegaron los buses alimentadores de la mano de TransMilenio.



“Uno de los sueños de la comunidad era tener un funicular como el que tiene Monserrate, pero después de años de trabajo y lucha, de reuniones con la comunidad y con los gobernantes de turno se concertó que se construiría un cable aéreo como el que hay en Medellín”, rememora.



De eso ya han pasado cerca de tres décadas y ahora solo espera el momento en que empiecen a moverse las cabinas por el grueso cable de más de 8 kilómetros de longitud que ya está tendido en las 24 pilonas que sostienen este medio de transporte, que va desde el portal Tunal de TransMilenio hasta la estación Paraíso y Mirador, en lo más alto de la localidad.



“Esta construcción cambió 100 por ciento el barrio. Aunque no se ha inaugurado todavía, se siente más seguridad y la gente está contenta y con expectativa de mejorar sus tiempos de desplazamiento. Esto se convertirá en un lugar de turismo, y para eso nos estamos preparando”, asegura Tránsito, quien después de echarle el vistazo diario a la obra, regresa a su casa para seguir con sus labores.

Beneficiará a 700.000 personas del sur

En total son 3,3 km los que tiene el TransMiCable de Ciudad Bolívar. Con él se beneficiarán cerca de 700.000 habitantes de este sector de la ciudad. Hoy, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), esta megaobra tiene un 88 por ciento de avance en obra física y se espera que esté lista en junio próximo. El proyecto fue adjudicado en 2015 y su inversión es cercana a los 210.000 millones de pesos. Tendrá 163 cabinas y se espera que transporte 3.600 pasajeros hora sentido.



JOHN CERÓN

BOGOTÁ

EL TIEMPO

@CeronBastidas