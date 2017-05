Trancones de una hora por obra en la calle 26 de Bogotá

Hasta una hora de trancón tienen que aguantar los conductores de buses de servicio público y vehículos particulares que transitan por la calzada lenta de la calle 26, entre la diagonal 44 y la avenida Rojas (carrera 70), en sentido oriente-occidente.

Lo que muchos conductores no saben es que esto se debe a un frente de reparación de losas que comenzó el 20 de abril y fue suspendido por cinco días debido a que durante los trabajos se descubrió una filtración.



Taxistas y conductores de buses del SITP provisional manifestaron su inconformidad por los represamientos que van desde la carrera 68 hasta el Centro Don Bosco, donde se concentran las obras, y que les representan entre 50 y 60 minutos de retraso en sus jornadas, en horas pico.



“Desde el edificio de la Policía hasta el de El Tiempo llevo 15 minutos en el trancón”, afirmó uno de los conductores.



Pero el problema no es solo sobre la calle 26, sino que, en busca de atajos, los particulares toman la diagonal 44 (detrás del periódico EL TIEMPO) y la carrera 69 para salir a la avenida Eldorado, pero terminan también atascados hasta por 15 minutos.



“Llevamos media hora en este trancón, casi no se mueve y ni sabíamos que era por una obra en la vía”, comentó otro conductor.



Quienes transitan por la avenida Eldorado y necesitan tomar las avenidas Rojas y Boyacá sufren con la congestión, mientras que quienes se dirigen al aeropuerto o al occidente, pueden tomar el carril rápido de la 26 y ahorrar tiempo en su recorrido.



De acuerdo con información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), después de una inspección de la malla vial desde la carrera 3.ª con calle 19 hasta el Portal El Dorado, en ambos sentidos, incluyendo calzadas mixtas, paralelas y de solo buses, se encontró que ese tramo de la 26 era uno de los más dañados y se decidió intervenirlo.



Sin embargo, según el informe ejecutivo de la obra, las reparaciones se complicaron y tuvieron que detenerse, por cinco días, porque inicialmente el problema de las losas era superficial y bastaba con demolerlas para luego rellenar los vacíos con material apropiado, nivelarlas, compactarlas y pavimentarlas.



Después de empezar la demolición, se detectaron filtraciones de agua en la estructura que sirve de apoyo a las losas, lo que generaba una fuerte humedad en la superficie.



Entonces se le pidió al contratista encargado de la intervención presentar una nueva propuesta para la reparación de la vía, que ahora requiere de excavaciones de hasta 0,65 metros de profundidad además de la construcción de filtros que ayuden con el drenaje del agua que se filtra en la base del pavimento.

“Esta propuesta consiste en realizar la excavación y, previo a la adecuación de la estructura de pavimento, en el fondo de esta espolvorear cemento en pequeño porcentaje, uniformemente para proporcionar calcio que se hidrate y ayude a disminuir el contenido de humedad cerca de la superficie”, según la información contenida en el informe ejecutivo.



Este miércoles se reanudaron los trabajos, y según la administración, en 10 días, el 20 de mayo, la obra deberá estar terminada. Sin embargo, las lluvias podrían retrasar los trabajos, debido a que se necesitan buenas condiciones climáticas para hacer las excavaciones.



De acuerdo con la Alcaldía, la restricción en esta vía es necesaria por la realización de las obras de mantenimiento en las losas del mencionado carril.



La Secretaría de Movilidad pidió paciencia mientras se terminan los trabajos. “Los usuarios que circulan por la calle 26, entre diagonal 44 y la carrera 70, en sentido oriente-occidente, continuarán transitando por el carril sur de la calzada lenta norte”, señaló la entidad, que autorizó actividades continuas durante el fin de semana con el objetivo de cumplir con el plazo de entrega y descongestionar pronto este corredor vial.



Los usuarios que transiten por esta vía deberán tomar la carrera 69 al sur y conectar con la calle 26, donde podrán empalmar nuevamente con el recorrido habitual. Y quienes se movilizan en sentido norte-sur por la carrera 69 para tomar la diagonal 44 deberán continuar por la carrera 69 al sur, luego conectar con la calle 26, donde se empalman nuevamente con el recorrido habitual.



Este plan de tránsito, de acuerdo con el IDU, sigue siendo el mismo que aprobó la Secretaría de Movilidad el pasado 17 de abril.

Paraderos del SITP

Los peatones y usuarios del servicio de transporte público (SITP o colectivo) también se ven afectados por el retraso de los servicios en la llegada al paradero, que, debido a la obra, fue desplazado del andén norte de la calle 26, entre la diagonal 44 y la carrera 70, hacia el oriente de la calle 26, con su respectiva señalización.



Los andenes y la infraestructura peatonal no sufrirán afectaciones, por este motivo los peatones podrán circular normalmente.

Así va la obra

Las losas de concreto que se obtienen de la demolición del pavimento anterior se colocan de manera horizontal sobre la nueva capa. Después se pone encima de este material una capa impermeabilizadora.



El proceso debe ser supervisado haciendo pruebas con un camión liviano sin carga, que evidencia poco movimiento entre losas.



El IDU resaltó que estos procesos se deben realizar en tiempo seco, y en caso de lluvia, se debe proteger el fondo de la excavación. Se construirán también filtros de drenaje.

‘En el 2017 se han tapado 37.837 huecos’

Este año han sido tapados 37.837 huecos en los corredores viales más importantes de la ciudad bajo el programa de inversión ‘Recuperación, rehabilitación y mantenimiento vial’, según la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Su objetivo es optimizar 3.967 kilómetros de vías que se encuentran en mal estado. Se espera que al finalizar el año, la UMV y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), encargados de las obras, hayan reparado 90.000 huecos de un total de 116 corredores, es decir, tres veces más que la meta del 2016, año en el que se taparon 30.000.



Para las intervenciones en la malla vial se dividió a Bogotá en cinco zonas, la primera comprende las localidades de Usaquén y Suba; la segunda, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Engativá; la tercera, Santa Fe, La Calendaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón; la cuarta, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar, y la quinta, Bosa y Kennedy.



Estas obras tendrán una inversión total en su primera etapa de 89.000 millones de pesos.



Entre las vías que serán intervenidas se encuentran la avenida carrera 28 entre calle 26 y NQS (carrera 30), la autopista Norte entre calles 245 y 100, la avenida calle 116 entre carreras 11 y 19 en la calzada norte, la calle 161 entre carreras 14 y 19, la calle 147 entre carreras 15 y 19, la avenida Primero de Mayo entre carreras 53 y 54, y entre carrera 69 y la avenida Villavicencio, y la avenida calle 116 con autopista Norte.



BOGOTÁ