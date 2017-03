Colapso en patios de carros inmovilizados de Álamos en Bogotá

Citynoticias pudo comprobar que a los patios de movilidad en Álamos, en el occidente de Bogotá, ya no cabe un carro más. Desde hace un par de días, operadores de grúas han tenido que esperar más de 8 horas fuera de los parqueaderos, para que les reciban vehículos inmovilizados.



El equipo noctámbulo de Citytv registró el drama que están viviendo propietarios de vehículos que por diferentes infracciones son inmovilizados y tienen que soportar que el colapso en los patios demore los trámites para recuperar sus vehículos.



Adriana Rozo, es propietaria de un automóvil que fue inmovilizado por mal parqueo a las 2 de la tarde del martes en la carrera séptima con calle 113. A las 10 de la noche, estaba esperando fuera de los patios a que su vehículo fuera inventariado.

“Todo el día estuvimos averiguando sobre nuestro vehículo. A las 4 de la tarde llamamos a la línea 195 de Movilidad y nos dijeron que ya había pasado mucho tiempo y que el vehículo ya debía estar en el sistema”, comentó Rozo.



Para Rozo, el problema en los patios está acarreando un sobrecosto en los trámites. “El vehículo no le pueden hacer inventario si no ingresa, si no lo hace esta noche nos toca esperar hasta mañana, pero si mañana tampoco llega, no sabemos hasta qué hora nos toque esperar para poder hacer los trámites en Movilidad”.



La escasez de lugar en los parqueaderos también está ocasionando pérdidas para los trabajadores de las grúas. En promedio, cada auxiliar gana 5 mil pesos, por cada vehículo inmovilizado; los conductores ganan 8 mil. Según denuncias de algunos de ellos, ha ocurrido que en el día sólo logran ganar 20 mil pesos, por la espera a la que se ven sometidos.



