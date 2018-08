Garullas, panuchas y ‘la picada’ aún son tradición en Soacha

En este recorrido cultural y gastronómico hay que mencionar a dos mujeres y sus familias: Rosalba Garibello de Monroy y Uvaldina Peñalosa, que llevan en sus manos una tradición gastronómica que nació a la par con el municipio. La Uva, de Uvaldina, es un piqueteadero con más de 30 años de tradición en el sector; y la Exquisita, una panadería con más de 50 años que le hace honor a Rosalba.

De acuerdo con Sigifredo Mora, habitante de Soacha, el desayuno de las familias soachunas de antaño era rellena, papa criolla y longaniza; es decir, la famosa fritanga.



En cambio, la venta de almojábanas y garullas solo se hacía los días feriados en la plaza; allí las familias salían con canastos y ofrecían sus productos. También iban a la capital a vender. “Para prepararlas se levantaban a las 3 de la mañana porque debían transportarse en tren hasta el centro de la capital para llevarles estos productos a sus comensales”, afirma Sigifredo.

La garulla va acompañada del masato de arroz. Foto: Abel Cárdenas

En épocas de ferias y fiestas estos productos eran preparados en ollas de barro, lo que hacía que su sabor fuera distinto de los que hoy se consiguen.



Así como ha cambiado el aspecto arquitectónico del pueblo que pasó de ser de casas familiares a centros comerciales, también se ha transformado el sabor de las garullas y las almojábanas.



Aunque hay familias como los Peñalosa y los Garibello que siguen las recetas tradicionales de sus ancestros para preparar productos como masato, panuchas, garullas, postres, almojábanas y la famosa fritanga, dejó de utilizarse la olla de barro.

Famosos con el paso del tren

El primer comercio que se evidenció en Soacha fue la venta de estos alimentos en la plaza principal. Las familias se asentaban con canastos de diferentes tamaños y les ofrecían a las personas que empezaron a circular en tren. Según Mora, los turistas no se quedaban sin probar estos manjares, no importaba su lugar de destino, pero siempre se tenía que hacer una parada para comprar los pasabocas autóctonos.



En la década de los 60, de los rieles se pasó al transporte municipal. Con toldos, mesas y vitrinas las mujeres salían a vender sus productos a las flotas que pasaban. Y más adelante, las empresas de gaseosa les construyeron casetas para que vendieran sus bebidas, junto a sus manjares típicos.



Sin embargo, con la llegada del exalcalde Fernando Ramírez –periodo entre 1987 y 1990– se construyeron las casetas que hoy están ubicadas en la plaza principal. Conforme con Mora, estos puestos les han ayudado a crear más productos y poder vender avena que era una bebida que no circulaba en el siglo XX.



En 1987 también se organizaban las corridas de toros, una fiesta ‘tipo’ español donde la gente degustaba platos típicos del municipio y tomaba chicha.



La casa de las cavas estaba ubicada en la esquina de la plaza central –ahora la reemplazan establecimientos culturales– y hacía parte del patrimonio cultural de Soacha, pues allí se producía chicha. De acuerdo con Mora, a este lugar llegaban los presidentes de comienzos del siglo XX a pasar sus fines de semana para degustar huesos de marrano, almojábanas y varios platos de la gastronomía soachuna apetecidos por los rolos.



En pleno siglo XXI, gracias a los herederos de las de familias de Rosalba Garibello de Monroy y Uvaldina Peñalosa, las tradicionales garullas, panuchas, picadas y masato de arroz, de la gastronomía de Soacha, se mantienen casi intactos a pesar del paso del tiempo.

La Uva, uno de los sitios de picada más autóctonos

Carlos Bello junto a su esposa, Sofía Rodríguez, hace 35 años son propietarios del piqueteadero La Uva, ubicado en la calle 15 n.° 7-5.



Según Carlos, la receta es de su abuela Uvaldina Peñalosa; con esa misma se prepara la rellena, el producto estrella en su negocio.



La fritanga, como es conocida en el municipio de Soacha, va acompañada de papa criolla, rellena y longaniza, pero algo que no puede faltar en este plato es el ají.



Bello se levanta a las 5 de la mañana para trabajar en la preparación de la rellena, proceso que tarda dos horas; el producto está elaborado con cuero del intestino grueso de la vaca, alverja, arroz y carne. Durante el día se fabrican más de 200 libras de rellena. “El piqueteadero es una tradición cultural que ha pasado por tres generaciones”, afirma Carlos.

La Exquisita, ícono cerca de la plaza municipal

Rosalba Garibello y su hija Gloria Monroy llevan más de 50 años con la Exquisita, ubicada en calle 16 n.° 7A- 04, una de las típicas panaderías del municipio.



Gloria se levanta a las 3 de la mañana, casi todos los días, para preparar las garullas, las almojábanas y el masato de arroz, que es uno de los manjares más pedidos por los soachunos. En el día prepara 1.200 almojábanas y 500 garullas.



“La preparación es artesanal. La almojábana se hace con cuajo: se separa en un velo suizo y se saca el suero, después se coloca en la pesa y se agregan huevos, harina y sal; se revuelve todo y por último se amasa. La garulla en la parte de adentro lleva la misma mezcla de la almojábana, y en la parte de afuera lleva manteca de cerdo, harina de maíz blanca y mantequilla”, contó Monroy.



Otro plato típico y que también preparan los cocineros artesanos en este pueblo es el sánduche soachuno, que es una almojábana con una panucha –bolitas rellenas de arequipe con azúcar– para endulzar este plato.

