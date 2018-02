Operadores tienen hasta el domingo para normalizar el servicio de aseo

Antes de comenzar a aplicar sanciones a todos los usuarios domiciliarios que saquen la basura por fuera del horario establecido, la Administración Distrital les dio un ultimátum a los cinco operadores para que este domingo normalicen la operación de recolección de residuos sólidos. Este sábado se cumplen 17 días de crisis.



Habrá refuerzo en los recorridos, pedagogía de los nuevos horarios, supervisión en las zonas y luego, si no se logra la meta, se aplicarán las multas. Si el lunes la situación continúa, las sanciones serán para las empresas prestadoras del servicio, así como para los ciudadanos que arrojen las bolsas a la calle.

La sanción para estos es del orden de los 786.000 pesos y está contemplada en el Código de Policía, que castiga acciones como sacar la basura en horarios y días no establecidos y arrojar llantas y escombros en espacio público, entre otras.



Para solucionar la falla de comunicación en que han incurrido el Distrito y los operadores, y para que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de los nuevos horarios, se habilitó la página web de la Alcaldía, bogota.gov.co, con toda la información. Pero conscientes de que no todas las personas tienen acceso a internet, también se realizará la labor de llegar a cada uno de los hogares.



A los que no se les va a dar plazo –dijo el Distrito en una rueda de prensa con los representantes y voceros de las empresas prestadoras del servicio– es a los comerciantes, industriales y grandes plataformas que de forma indiscriminada están arrojando las basuras de sus negocios, especialmente a establecimientos de comercio como restaurantes, bares, discotecas, comidas rápidas, etc.



En este sentido, el jalón de orejas fue, por ejemplo, para sectores como la Zona Rosa, donde, a pesar de que varios establecimientos sí están en cintura con los horarios de recolección, se detectó que otros no lo hacen.

En el corredor de las localidades que van desde Usaquén hasta Sumapaz la firma responsable de prestar el servicio es PromoAmbiental, una de las más afectadas por el coletazo de la emergencia ambiental, el vandalismo y la falta de cultura ciudadana. Bajo su responsabilidad están localidades que tenía Aguas de Bogotá, la firma pública que no logró participar de la licitación de aseo y que tenía el control del 52 por ciento de la recolección.



El cese de actividades de algunos de los trabajadores de Aguas de Bogotá, los actos vandálicos contra los camiones y la indisciplina ciudadana llevaron a que la ciudad declarara la emergencia por 12 días. Hoy se cumplen 17 días desde que comenzó esta crisis.



La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, aseguró que después de revisar el trabajo de cada operador y de las localidades se encontró que todavía hay puntos en la ciudad que necesitan refuerzo en la recolección. Cárdenas también llamó a los bogotanos para que entreguen la basura de manera adecuada, es decir, en bolsas negras, bien cerradas. Recordó que los residuos aprovechables deben ir en una bolsa blanca.



Para conjurar este tema, la firma PromoAmbiental trajo desde Cartagena y Cali, donde presta el servicio de aseo, 22 camiones contenedores y sumó otras 6 volquetas. En total hay 91 vehículos operando desde Usaquén hasta Usme, en la zona urbana.

Diego Caicedo Ortiz, representante legal de PromoAmbiental, dijo que la operación está estabilizada, al tiempo que desmintió que no se les esté pagando las horas extras a los trabajadores cuando apenas (hasta ayer) llevan cuatro días como nuevos operadores.



BOGOTÁ