Sigue tensión en Suba, tras desalojo en el barrio Bilbao

Ocho días después de un operativo de desalojo de 398 familias que habían invadido la zona –al borde del río Bogotá, en el barrio Bilbao de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá–, aún perdura la tensión entre residentes legales y algunas de las familias desalojadas que se quedaron en los andenes.



‘Citynoticias’ visitó este domingo el barrio, donde unas 30 familias de las desalojadas se mantienen en los andenes vecinos a la antigua invasión, encerrada y con la vigilancia de 60 policías.

Algunos residentes se muestran incómodos con la presencia de las familias que no han querido salir del lugar, y se quejan de problemas de inseguridad. “Ellos no son del barrio, uno qué se va arrimar por ahí, si uno les va a hablar algo y le gritan ‘quítese de aquí o les damos chuzo’ ", contó un residente. Otras personas, en cambio, les han llevado comida.



La Secretaría de Gobierno informó que en los primeros cinco días, tras el operativo, 348 familias conformadas por 1.190 personas, recibieron 1.112 kits de noche, 349 de cocina, 1.141 de aseo personal, uno de ropa para bebé y 44 paquetes de pañales. También se entregaron 349 bonos canjeables por alimentos.



Después de terminar el retiro de escombros y materiales del sector invadido, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Idiger realizarán en los próximos días la revisión técnica de la estabilidad del jarillón izquierdo del río Bogotá, en inmediaciones del barrio Bilbao, con el fin de analizar su correcto funcionamiento, de tal forma que se sigan evitando las inundaciones en el sector.



La Secretaría de Gobierno informó que si alguna familia no se ha acercado a reclamar la ayuda humanitaria, podrá hacerlo en el punto dispuesto por la Secretaría de Integración Social en la sede del jardín infantil Botoncillo de Agua (calle 144 n.° 139-53).



BOGOTÁ