La temporada taurina en la Santamaría

A la bella plaza de Santamaría de Bogotá vuelve el arte de los toros este sábado, con la tradicional novillada, un abrebocas muy atractivo. Novillos-toros de la ganadería El Paraíso, para Sebastián Cáqueza, de Manizales; el mexicano Luis Manuel Castellanos y Santiago Fresneda, hijo de ‘Gitanillo de América’.

Serán los primeros oles y seguramente las primeras orejas de una temporada que, por los carteles, pinta para puertas grandes. En toros, como con el estado del tiempo, no se puede apostar. Pero, a juzgar por las ganaderías, Mondoñedo, por ejemplo, que es la de turno el domingo, Juan Bernardo Caicedo, Santa Bárbara, Ernesto Gutiérrez, la esperanza es firme. Son las históricas, las que vienen triunfando.



Gonzalo Sanz de Santamaría, criador de Modoñedo, dijo que tiene una gran expectativa sobre el encierro. Que lleva una corrida muy bien presentada y seria como se lo merece la plaza más importante de América, como es la Santamaría. “Esperamos que tengan el juego que tuvieron sus hermanos el año pasado, que fue una corrida extraordinaria y se llevó los trofeos de la temporada”, agregó.



Y como toreros están Enrique Ponce, ‘El Juli’, Sebastián Castella, Luis Bolívar, Ramsés, Cayetano, Manuel Escribano, Andrés Roca Rey, Román, Perlaza, Moreno Muñoz, Juan de Castilla. Esta es la plantilla que confeccionó la Corporación Taurina de Bogotá.



Sobre lo que se espera de esta temporada, el gerente Felipe Negret dijo: “Ante todo, seguridad, para lo cual la Corporación viene trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad del Distrito y la Policía Nacional. Porque de nada sirve la libertad taurina si no existe la seguridad. Y esperamos tardes importantes. Triunfos de toreros, de ganaderos y, sobre todo, de la afición al darle un ole a la libertad”.



Para el buen aficionado, decirle que una tarde (el 28 de enero) actúan Enrique Ponce, el peruano Roca Rey y Juan de Castilla es torearlo, es una gran tentación. El valenciano, con esa maestría, con esa sapiencia, con esa forma de ver los toros en el ruedo y sacarles lo mejor, está cuajando faenas inolvidables, como en Manizales, donde cortó cuatro orejas. De poemas las calificaron. Y Roca Rey, que cuando se planta y se deja llegar los toros puede improvisar el arte que hace vibrar los tendidos... El paisa Juan de Castilla, que ya toreó con éxito en Las Ventas, de Madrid, es un torero artista y valiente.



‘El Juli’ es ídolo aquí, con oficio, variedad y siempre con entrega, espectáculo seguro. Y arte. Luis Bolívar, con quien estarán en el mano a mano el 18 de febrero, viene hecho una figura del toreo, como lo demostró en Cali y Manizales. Hace tiempos, Bolívar está haciendo el torero serio. Esta puede ser una tarde memorable.



Y no olvidemos un torero nuestro, que merece párrafo aparte, como Ramsés Ruiz por el enorme mérito, la personalidad y el coraje con que sale a las plazas. Asombró en Manizales. Unos españoles pensaban que venía de torear unas 40 tardes en el 2017. Tal vez le sobraba el cero. Pero parecía. Era el que más cerca se pasaba el toro, un toro enrazado y bravo, como fue el segundo, al que toreó herido en la cara por el primero, pero como si nada de doliera. Y en la enfermería le habían cogido siete puntos. Lo toreó largo, y casi arranca lágrimas de emoción. Y casi las dos orejas. Le deben una. Y el año pasado había cortado tres orejas allá. Y en la Santamaría, dos. Con eso, con su toreo de verdad, con su valor.



Qué bien que Bogotá lo puso dos tardes. Más que justo. Sobre este domingo, Ramsés dice: “Espero que la corrida embista, que los tres toreros podamos triunfar, que la afición vaya a la plaza y que salga feliz de esta primera tarde de la temporada. Por mi parte, como siempre, intentaré hacer lo mejor para abrir la puerta”.



Va a haber sorpresas. ¿Cierto, Moreno Muñoz? Indultó un toro en Ubaque el domingo pasado.



Todo bien. San Pedro y los toros dirán el resto.



LUIS NOÉ OCHOA

EL TIEMPO