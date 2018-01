2.000 uniformados brindarán seguridad en la temporada taurina

Con cuatro anillos de seguridad en los alrededores de la plaza de toros de Santamaría, 2.000 agentes de la policía y del CTI, así como gestores de convivencia, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a garantizar la protección de los aficionados durante la realización de la temporada taurina 2018.



Los festejos comienzan este sábado, con la novillada, y se alargarán hasta el 18 de febrero, cada domingo, para un total de cinco corridas más.

“En los anillos de seguridad serán incautados aquellos elementos que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos, como armas contundentes, de fuego y cortopunzantes. No podrán cruzar estos filtros de control aquellas personas que no sean residentes, empleados de la zona o asistentes al evento”, advirtió la Secretaría de Gobierno, despacho que coordinará todos los operativos.



Según precisó esa dependencia, la zona estará bajo el monitoreo permanente del helicóptero Halcón y de drones de la Policía Metropolitana; además se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU) para coordinar el accionar. Durante cada jornada también habrá acompañamiento de la Personería Distrital.

Corridas

Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, encargada de la realización de los festejos, se mostró conforme con las medidas de control. “Es increíble que la ciudad haya tenido que montar este gran dispositivo –tras la violencia ejercida por los antitaurinos en el 2017–, cuando en la historia de la Santamaría y su afición nunca existieron actos que ameritaran tanto pie de fuerza. Las medidas que toma la administración demuestran que hay conciencia para garantizar la seguridad de los aficionados, para que vayamos todos tranquilamente”, comentó.



Negret recordó que en el 2017 los taurinos le dejaron a la ciudad 2.100 millones de pesos en ganancias, tras las corridas. “De cada peso que paga el asistente a los festejos, el 34 por ciento va para el Distrito, y se invierte en el mantenimiento de parques y construcción de nuevos escenarios deportivos. La expectativa es seguir creciendo en afición y aporte de recursos para la ciudad”, precisó.



En cuanto a los carteles, este sábado alternarán dos novilleros colombianos y uno mexicano, con novillos de la ganadería El Paraíso.



Mañana, cuando comenzarán las corridas con matadores profesionales, estarán en la arena los españoles Manuel Escribano, último torero que indultó un toro en la Real Maestranza de Sevilla; Román, quien en el 2017 abrió la puerta grande de Las Ventas, en Madrid, y el colombiano Ramsés, triunfador el año pasado en la capital.



Los toros serán de la ganadería Mondoñedo, tan ligada a la tradición y afición bogotana desde el origen de la misma. Está bajo la actual batuta del ganadero propietario Gonzalo Sanz de Santamaría.



Los aficionados pueden adquirir sus boletas en los puntos de venta de TuBoleta (tanto físicos como en internet) y deben recordar que el día de las corridas no se venden tiquetes en la plaza. Asimismo, se recomienda acceder a la Santamaría por las carreras 5.ª y 7.ª.



Natalia Parra, vocera de la organización antitaurina Plataforma Alto, indicó que a pesar de estar en contra de estos festejos, no asistirán a esta zona a realizar protestas. “Esperamos que en el 2019 ya no se realicen más estas corridas”, comentó.



La Alcaldía Mayor hizo un llamado a animalistas y ciudadanos que asistirán a las corridas para que durante la temporada taurina “prime la tolerancia y, por ningún motivo, se emplee un lenguaje agresivo u ofensivo que incite a la violencia”.



FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

@FELIPEMOTOA