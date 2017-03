¿Hay riesgo de otra emergencia invernal en Bogotá?

09 de marzo 2017 , 10:33 a.m.

09 de marzo 2017 , 10:33 a.m.

Vías como la autopista Norte, las avenidas Boyacá, 68 y la del Dorado colapsaron este miércoles por cuenta de los aguaceros que cayeron por toda la ciudad, que aunque no se encuentran en la temporada invernal, están en plena transición hacia la época de lluvias del primer semestre del año, según el Ideam.



No obstante, aunque en marzo comienzan a aumentar las precipitaciones, las que han caído esta semana se han intensificado debido a un fenómeno de humedad que proviene de la Orinoquia y la Amazonia, según el instituto, lo que provocó inundaciones.

En la mañana de este miércoles, por ejemplo, en la autopista Norte los encharcamientos causaron trancones en la entrada a Bogotá por el aumento en la capacidad de amortiguamiento en los humedales Torca y Guaymaral (lea ‘Alerta en los humedales del norte’).



En el centro de la capital también hubo incidentes, como ocurrió en el barrio Santa Bárbara, de la localidad Santa Fe, donde el muro de una vivienda colapsó, por suerte sin víctimas fatales.



El cuerpo de Bomberos de Bogotá reportó que hasta la mañana del miércoles había atendido 41 emergencias por inundaciones, caída de árboles y encharcamientos en los corredores viales principales.



Esta situación ha generado inquietud en la ciudadanía por el temor de que se repita una emergencia invernal como la que vivió la ciudad en el 2011, cuando el borde occidental sufrió inundaciones por cuenta del desbordamiento del río Bogotá.



Sin embargo, Richard Vargas, director del Idiger, explicó que Bogotá está preparada para la temporada de lluvias que se avecina. “El año pasado, en la época invernal, no ocurrieron mayores fenómenos en la ciudad. Pero hay que hacer un llamado a la corresponsabilidad de los ciudadanos, pues las alcantarillas y desagües se atrofian porque arrojan basura a las calles”, explicó.



Agregó que, gracias al sistema de alerta de Bogotá, que identifica día a día dónde se concentraron las precipitaciones, pueden trasladar técnicos de las entidades distritales para estar pendientes de cualquier emergencia que se pueda presentar.



En la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) indicaron que vienen realizando limpieza en los sumideros de vías como las calles 100, 116 y 127. También en las avenidas 9.ª, Suba, Boyacá y NQS.



En la carrera 7.ª, especialmente en su zona norte, se están limpiando las principales estructuras de desagüe y los filtros que retienen la arena del sistema de alcantarillado pluvial cercano a esta avenida, en los barrios Barrancas, Pañuelito, y en el colector de aguas (box culvert) del sector de San Antonio.



Además, en la EAB anunciaron que para los próximos días realizarán limpiezas en los pondajes (sitios de almacenaje de aguas lluvia) de Cafam y Fontanar del Río, que amortiguan las crecientes de 17 barrios de la localidad de Suba.

Río Bogotá, sin riesgo



Cristian Euscátegui, jefe de pronóstico del Ideam, indicó que la lluvia del martes fue la de mayor intensidad en Bogotá en lo que va corrido del presente año. Explicó que pese a que marzo es un mes de transición entre la temporada seca y la lluviosa, están ocurriendo fenómenos meteorológicos que provocan precipitaciones más intensas que las usuales en la sabana de Bogotá.



Ante la temporada de lluvias que se avecina, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca dio un parte de tranquilidad frente a la posibilidad de inundaciones en las riberas del río Bogotá



Néstor Franco, director de la entidad, señaló que con la adecuación de la ronda hidráulica –que arrancó en el 2014– se preparó el río para que no se repitan los desbordamientos que se vivieron en el 2011.



Para evitar esta situación, se amplió el cauce de la cuenca, de 30 a 60 metros, entre Alicachín, en Soacha, y el puente de la Virgen, en la vía Suba–Río Bogotá, Cota, hasta dejarlo sin riesgo.



“Esto permitió que el río Bogotá pasara de recibir 100 metros cúbicos por segundo, a 200. Es decir, doblamos su capacidad”, explicó Franco. Sumado a eso, la CAR compró 680 hectáreas en este tramo, para, entre otras, construir el parque lineal del río, que contará también con siete terrenos inundables. “Esas áreas captarán el agua en las temporadas invernales, como la que se vive los meses de abril, y evitará que se desborde el caudal en su recorrido”, explicó Franco.



Además, la entidad invirtió 100.000 millones de pesos en las obras de adecuación de la cuenca alta –que va de Villapinzón al borde norte de Bogotá– para limpiar el cauce, ampliarlo en algunos puntos y comprar 26 terrenos que igualmente funcionarán como zonas inundables y que regularán el afluente durante las lluvias.



Alerta en humedales del norte

Las entidades distritales mantienen el monitoreo tanto de los humedales Torca y Guaymaral como de los ríos y canales de la ciudad, luego de que ayer la autopista Norte amaneciera encharcada en varios de sus puntos por cuenta de las lluvias.



La Empresa de Acueducto de Bogotá explicó que se ha presentado un aumento en la capacidad de amortiguación de estos cuerpos de agua y que para mitigar el riesgo de inundación, junto con el Idiger y Aguas de Bogotá realizaron la limpieza de 33 estructuras de paso pluvial de oriente a occidente en esa vía.



También limpiaron los desagües que permiten el paso del agua de estos dos humedales al río Bogotá para disminuir el riesgo de concentración de agua.



Por su parte, Marcela Chamorro, de la Red por el Humedal Torca y Guaymaral, señaló que los encharcamientos se presentan desde la construcción de la autopista Norte, pues “la vía dividió la conectividad ecológica de estos ecosistemas, que sirven para recoger el agua en época de lluvia y luego la llevan al río Bogotá”, explicó la ciudadana.



