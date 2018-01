Temporada de lluvias ha dejado 32 árboles caídos en Bogotá

La imagen de un árbol que se volcó en la plaza de las Flores, del barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, el pasado 4 de enero y que requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos de Bogotá es una de las emergencias que los fuertes vientos y las lluvias de las últimas semanas han provocado.



A esta se sumó otra, de ese mismo día, cuando las ramas de un individuo arbóreo cayeron sobre un vehículo particular, a la altura de la avenida de las Américas con carrera 30, lo que obligó a cerrar una de sus orejas para retirar el material.

En ambos casos solo hubo daños materiales, y estos hacen parte de los 32 casos de árboles volcados que se presentaron en los primeros 10 días de este año, según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente.



Las localidades de Usaquén, con 10 caídas, y Suba, con 8, son en las que más novedades se han presentado por estos hechos. La situación tiene que ver con que ambos territorios son los que más cuentan con individuos arbóreos en la capital. Por ejemplo, en Suba había hasta el 2016 cerca de 281.714 plantaciones en espacio público y en Usaquén, unas 113.295.



Según la Secretaría de Ambiente, la mayoría de las emergencias se han presentado por cuenta de las lluvias. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, las entidades distritales atendieron 89 llamadas de ciudadanos que alertaron por caída de árboles.



Para ese periodo, las localidades con mayor presencia de estos eventos fueron, de nuevo, Usaquén, con 19 volcamientos, Suba, con 16, y Chapinero, con 13.



Cabe señalar que no todas las especies estaban en espacio público, es decir, que no son solo individuos a cargo del Distrito, pues en algunos casos las caídas se registraron en espacios privados, donde ya no intervienen.



En cuanto a los que sí son responsabilidad del Gobierno Distrital, es decir, los que están en vías, parques, separadores, entre otros espacios, la Secretaría de Ambiente calcula que hay cerca de 16.654 especímenes que presentan riesgo de volcamiento.



Aseguró que por ello la subdirección de Silvicultura ha intensificado los operativos en esta temporada para realizar seguimiento a las especies que por su estado son propensas a la caída.

Signos claves

Marcela Serrano, subdirectora técnica operativa (e) del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), explicó que la temporada de lluvias aumenta la probabilidad de caída de los árboles de la capital.



“Esto ocurre porque se acumula mayor cantidad de agua en el suelo, y cuando este se encharca la raíz queda más suelta. La madera es un material que retiene humedad en sus tejidos, entonces, a medida que aumenta la lluvia, aumenta el peso del árbol y favorece los volcamientos”, explicó la experta.



Según las cifras recopiladas por esta entidad, “las acacias, los pinos, los cipreses y otras especies como el caucho de la india o el sabanero son más propensos a la caída. También hay casos en los que pueden no volcarse, pero sí se fractura su tronco”, señaló Serrano.



Agregó que hay algunos signos con los que se puede identificar un árbol en mal estado. Por ejemplo, cuando se presentan encharcamientos continuos en su base; cuando tiene ramas muertas, su tronco tiene una inclinación mayor a 40 grados o tiene grietas, y cuando hay otros individuos caídos en su entorno.

Siguen las precipitaciones

Este domingo, las fuertes lluvias en Bogotá generaron deslizamientos de tierra en el norte de la capital, y por unos minutos, un vehículo quedó atrapado a la altura de la calle 215 con carrera 7.ª. Además, en otros tres puntos de la ciudad se reportaron encharcamientos, como en el caso de la calle 196C con carrera 18, donde las basuras taparon la alcantarilla.

