Hallan la bicicleta de Óscar Sevilla, gracias a televidente de Citytv

Hacia el mediodía de este lunes, un televidente de ‘Citynoticias’ se comunicó con el canal para avisar que una bicicleta, con las mismas características de la de Óscar Sevilla y que vio en la emisión de las 8 de la noche del informativo, correspondería a una que dejaron abandonada en un parqueadero de la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital colombiana.



Uno de los reporteros del noticiero acudió al sitio y avisó a la Policía para que se realizará la respectiva identificación del vehículo. Asimismo, se verificó con el entrenador del Team Medellín, el equipo de Sevilla, quien confirmó que se trataba de la bicicleta del deportista, que está avaluada en más de 10.000 dólares.

Los encargados del establecimiento le señalaron a ‘Citynoticias’ que un joven, al parecer menor de edad, llevó el vehículo al estacionamiento. Allí preguntó que si tenían servicio para guardar bicicletas, solicitó el recibo para guardarla y no regresó.



En la tarde, el equipo de ‘Citynoticias’ se comunicó con Óscar Sevilla, quien agradeció al medio de comunicación y a las autoridades por el hallazgo de su vehículo de competencia. “Le agradezco a toda la ciudadanía por su solidaridad. Y ojalá que esto sirva para mejorar la seguridad de los biciusuarios, que no solo son deportistas profesionales, también son los que la usan como transporte o ‘hobby’ ”, dijo.



El ciclista atendió al equipo del noticiero en su casa, ya que había sido dado de alta en la mañana del lunes, luego de la cirugía que le practicaron en su brazo derecho. Sevilla sufrió fracturas de cúbito y radio cuando los delincuentes que lo atracaron lo empujaron contra el suelo para despojarlo de su bicicleta y de los otros objetos de valor que llevaba consigo, luego de que salió a entrenar el domingo pasado a las 6 de la mañana, por las inmediaciones de la calle 121 con carrera 11.



“Eran como cinco tipos. Me atacaron con palos y me amenazaron con cuchillos. Me tumban y me golpean. Estaban muy agresivos y con mucho afán por despojarme de mi cicla y mis implementos. Uno de ellos se lleva la bicicleta por la calle 121, y los del taxi se fueron por la carrera 11”, puntualizó el ciclista.

Me atacaron con palos y me amenazaron con cuchillos. Me tumban y me golpean. Estaban muy agresivos y con mucho afán por despojarme de mi cicla y mis implementos FACEBOOK

TWITTER

A través de Twitter, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el hallazgo de la bicicleta: “Gracias a la información aportada por medios de comunicación, la comunidad y la presión de la policía, dimos con la ubicación de la bicicleta de nuestro deportista Óscar Sevilla. ¡Agradecemos por su colaboración!”.



A su vez, el coronel Jairo Merchán, comandante en Usaquén, indicó que gracias a las cámaras de seguridad en el sector en el que fue asaltado Sevilla tienen más pistas de los atracadores. “Gracias a la ciudadanía, y en especial a Citytv y sus televidentes, y a la presión de las autoridades se recuperó la bicicleta. Seguimos tras los delincuentes y no vamos a descansar hasta no tenerlos en buen recaudo”, manifestó el oficial.



Sevilla, según le indicaron los médicos, tendrá que pasar tres meses en recuperación física, lo que podría significar que no participe en las justas ciclísticas que se realizarán en Asturias a mediados de abril, las de Castilla y León, y en Madrid, en mayo. “Ahora será superar este episodio y las lesiones. Espero volver a la bicicleta lo antes posible”, concluyó Sevilla.

CITYNOTICIAS - EL TIEMPO

citynoticias@citytv.com.co

En Twitter: @Citytv