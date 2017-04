Taxistas redujeron en 54 % muertes en siniestros de tránsito en Bogotá

La administración distrital le apunta a la promoción de condiciones seguras para quienes diariamente recorren las calles. El taxi, como medio de transporte público individual, es ampliamente utilizado por los habitantes de la ciudad. Según estudios de la Secretaría Distrital de Movilidad, cada día se realizan 640 mil viajes en los que conductores y pasajeros se exponen al riesgo que significa realizar una actividad en la que intervienen factores tan complejos como el comportamiento humano, las características de la infraestructura y las condiciones de los vehículos.

Es por esto que para el alcalde Enrique Peñalosa y su administración, la seguridad vial, que se ve reflejada en la reducción de siniestralidad y en la disminución de víctimas en las vías, es uno de los objetivos principales dentro de su propósito de construir una Bogotá Mejor Para Todos.



La buena noticia es que los esfuerzos están empezando a arrojar resultados. Durante el primer trimestre del año, los más de cien mil taxistas que trabajan en la capital del país lograron reducir en un 11% los siniestros que involucran al transporte público individual con lesionados o fallecidos, lo que significó que las víctimas fatales fueran 54% menos que en el mismo período de 2016.



Ese resultado no solo es tangible en cantidades de vidas salvadas. Las cifras en ahorro para la ciudad y en general para todos los bogotanos, ascienden a la nada despreciable suma de 2700 millones de pesos, ahorro representado en todo lo que se dejó de pagar para resarcir los daños causados con los siniestros que se lograron evitar.

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Por ejemplo, los relacionados con la propiedad como la reparación de vehículos; los ingresos que se dejaron de percibir o los perjuicios causados a terceros; los concernientes a costos médicos como hospitalizaciones, tratamientos y medicamentos; los inherentes a gastos administrativos que tienen que ver con la operación de los bomberos, autoridades de tránsito, aseguradoras, medicina legal y trámites ante la justicia, así como los costos humanos conexos con las pérdidas de capital humano, dolor, luto y productividad.



De otro lado, la reducción de los eventos negativos en las vías que dejaron decenas de personas fallecidas y heridas en el pasado parece estar ligada también con una mejora en la percepción de la ciudadanía, la cual da muestras de un giro positivo. Usuarios frecuentes de este servicio de transporte público reconocieron los avances del gremio y se mostraron receptivos con la disminución de la siniestralidad de los taxistas. “Me parece una excelente noticia porque la seguridad de nosotros los pasajeros debe ser primordial, pero además siento que han mejorado también en calidad (…) yo no sé si los están capacitando o qué, pero en general el servicio que prestan es mejor”, aseguró la pasajera Carolina Santaella.

Para Óscar David Pineda, otro usuario del transporte público individual, el servicio ha mejorado ostensiblemente: “los veo mucho mejor, ya los taxistas no me preguntan ¿para dónde va?, solo me preguntan la dirección normal pero no me han puesto condiciones y me cobran lo que es”.



Según el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo, los taxistas deben ser “guardianes de la vida”. Es por esto que cada vez importan más sus capacidades, su pericia y su experiencia, condiciones que los profesionales del volante reconocen como fundamentales a la hora de realizar su oficio. Para ellos, los logros obtenidos durante el primer trimestre del año también son motivo de orgullo.



El taxista Freddy Andrés Gordillo, por ejemplo, reconoció que el resultado obtenido obedece a una mezcla entre el buen comportamiento que se está evidenciando en conductores y pasajeros, y los controles al cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial. “Creo que ha servido mucho la exigencia del cinturón de seguridad tanto a los pasajeros como a nosotros mismos, eso ha sido positivo, incluso los mismos usuarios se suben y ellos ya automáticamente se ponen el cinturón. Además, creo que hemos mejorado mucho en el servicio, ya los compañeros han creado conciencia de que hay que mejorarlo”, indicó el conductor.



Y es que el sueño de seguir salvaguardando sus vidas, las de sus clientes y las de otros actores como los peatones, ciclistas y motociclistas también está unido con el buen servicio que pretenden estandarizar en Bogotá. El taxista Andrés Botía aseguró: “le estamos metiendo más conciencia a la atención al cliente, ya nos damos cuenta de que, digamos, si uno trata bien al cliente ellos también se portan bien con uno, las carreras son más tranquilas y hay menos estrés. Por eso uno se puede concentrar más en la vía y en evitar accidentes”.



Para la administración es un hecho: las cifras evidencian que los taxistas han mejorado su comportamiento frente a las normas y a los estándares del servicio. Sin embargo, el alcalde Enrique Peñalosa está convencido de que el gremio de taxis puede duplicar el logro alcanzado para el segundo trimestre de 2017. Juan Pablo Bocarejo, máxima autoridad de la movilidad de la ciudad, no solo reconoce a los taxistas su esfuerzo por ser más responsables durante la prestación del servicio de transporte, sino que también los invita a seguir cooperando con la seguridad vial de la ciudad.



