Taxistas que desnudaron a joven que iba a atracarlos serán denunciados

Las imágenes de un joven desnudo al que un grupo de taxistas hace correr por las calles del barrio La Gaitana, en Suba, en el occidente de Bogotá, señalado de intentar atracar a un conductor de ese servicio público, se volvieron la pieza clave para iniciar una investigación. El joven, que fue agredido, golpeado y humillado, resultó ser un menor de 16 años de edad.

El padre del menor y quien habló con EL TIEMPO, reconoció que su hijo le dijo que sí iba a cometer un delito, pero que al final no lo hizo. Al ser descubierto, los taxistas lo agredieron, lo insultaron y luego lo obligaron a desnudarse.



El padre de este joven, al ver las imágenes, no podía creer que fuera su muchacho el que estaba allí. En su relato a este diario, dice que su hijo estudia bachillerato, que es un buen muchacho, que no consume drogas ni alcohol y que siempre creyó que él estaba durmiendo.



“Mi esposa y yo estamos muy afectados con todo esto por el estatus que yo le daba (a su hijo), y como nos hemos caracterizado por darnos a respetar, por nuestras buenas acciones y por nuestra calidad de vida, somos respetados en el sector. Esto nos afecta nuestra imagen”, dijo el afligido padre.



El menor de edad se encuentra en recuperación en un hospital de la ciudad, bajo custodia de Infancia y Adolescencia de la Policía y en protección del Instituto de Bienestar Familiar (ICFB).



Así el muchacho haya reconocido su intención, el padre del menor dice que la justicia debe cumplir con su labor, pero también indicó que iniciará las acciones del caso contra los conductores que obligaron al menor a desnudarse, lo maltrataron y lo hicieron correr por las calles de esa localidad, hasta ser entregado en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía de La Gaitana.



Según contó, su hijo fue sometido por pandillas que operan en la localidad, “quienes lo amenazaron con que si no les llevaba 50.000 pesos, lo iban a apuñalar... pero él nunca me comentó nada de eso, y como no tenía la plata, tomó la decisión de cometer ese delito”, dijo el padre del menor involucrado en este caso.



Entre tanto, el coronel Dairo Hernán Puentes Bedoya, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que ya se iniciaron las investigaciones del caso, que se va a buscar a los dueños y conductores de los vehículos involucrados e iniciar las acciones que pueden desencadenar procesos penales contra los conductores que participaron en este hecho. “Con la Policía Judicial se va a iniciar el procedimiento”, dijo el oficial.



En este sentido, el papá del menor dijo que ya tiene identificadas las placas de los taxis que participaron en este hecho y de uno de los conductores que presuntamente trató de tomar justicia por su propia mano.



En todo caso, el coronel Puentes hizo un llamado a todos los ciudadanos para que no tomen, por ningún motivo, la justicia por cuenta propia porque pueden verse involucrados ya no como víctimas sino como victimarios. “El muchacho que desnudaron es un menor de edad, y puede llevar a una acción penal”, afirmó el uniformado.



“Mi hijo fue sometido a vejámenes, y voy a interponer acciones penales”, dijo el padre afectado.

BOGOTÁ@bogotaet