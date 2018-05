De los 52.000 taxis que hay en Bogotá menos de 200 tendrían la tableta

A menos de 20 días de entrar en vigencia la medida de cambiar el viejo taxímetro por la tableta, hoy en Bogotá menos de 200 taxis de los 52.000 que están matriculados tendrían ya este elemento con el que podrían cobrar las nuevas tarifas.



EL TIEMPO habló con algunos gerentes de empresas de taxis que albergan alrededor de 30.000 amarillos y manifestaron que no sería posible lograr que todos tengan esta tecnología este 28 de mayo, día en que entra a regir la medida.

Por ejemplo, en Taxis Libres (afilia a 22.000 vehículos) 100 ya cobran con la tableta. “10.000 de nuestros conductores ya tienen el tarjetón digital, de estos, 500 ya tienen la plataforma tecnológica, pero solo 100 la tienen instalada en sus vehículos. En el momento no hay dispositivos móviles en el mercado que cumplan con las características que se piden. Nosotros como empresa no compramos las tabletas, estas las debe adquirir el dueño del vehículo y aquí les instalamos la aplicación móvil”, aseguró Estefanía Hernández, gerente de Taxis Libres.

Agregó que “esperamos que la próxima semana los distribuidores de tabletas traigan estos aparatos de China y poder adquirirlas. Así las cosas, le solicitamos al secretario de Movilidad que nos den un plazo adicional de cinco meses para cumplir con la medida”.



Por ahora, el secretario Juan Pablo Bocarejo ha sido enfático en señalar que la fecha no se modificará. Según la Secretaría de Movilidad, entre noviembre del 2017 y enero del 2018 se recibieron 590 quejas, de estas 207 (35 %) fueron por el taxímetro adulterado.



EL TIEMPO consultó a Movilidad sobre el número de taxis que tienen ya la tableta y hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Sin embargo manifestaron que 34 de las 57 empresas con taxis activos ya completaron la verificación de plataformas.



Luis Eduardo León, gerente de Taxatélite y Taxi Roxi, señaló que afilian 2.800 amarillos y ninguno tiene la tableta. “No estamos en contra de la tecnología, esta es indispensable, pero no creemos necesario comprar una tableta por el costo que tiene. Se podría reemplazar por un teléfono móvil, en estos dispositivos algunos de nuestros conductores ya tienen la aplicación móvil”, aseguró León.

En la empresa Alo Taxi, hay 300 vehículos, de estos 250 trabajan exclusivamente para el centro comercial Unicentro, pero ninguno tiene la tableta lista. “Los taxistas se quejan porque no tienen dinero y Uber X nos ha quitado trabajo. A esto se suma que si hoy quisiéramos comprar las tabletas nos toca buscar un proveedor para que las importe, en el mercado no están listas”, aseguró Jaime Rodríguez, gerente de Alo Taxi.



“Por las especificaciones que da la resolución de cambio de taxímetro a las tabletas estas sí existen, pero no se consigue mucha variedad ni se va a tener una oferta muy grande. Estas puede oscilar entre 500.000 o 600.000 pesos aproximadamente”, aseguró Julio César García, ingeniero electrónico y profesor de la Universidad Nacional.



Ernesto Sandoval, gerente de Taxi TeleClub y representante de los taxistas en Fenalco Bogotá, señaló que esta empresa tiene 1.700 vehículos, pero ninguno tiene la tableta. “Compartimos la migración a la tecnología, pero requerimos más tiempo para eso. Llevamos 50 años con el taxímetro y el cambio no es tan fácil y rápido”, agregó Sandoval.



