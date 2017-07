Un taxi sin frenos causó tragedia familiar en Suba

19 de julio 2017 , 10:31 a.m.

19 de julio 2017 , 10:31 a.m.

Un fuerte estruendo alertó a los vecinos del barrio Los Naranjos, en la localidad de Suba (noche del pasado lunes) cuando un taxista, al parecer, se quedó sin frenos y embistió a Carlos Andrés Nava Ruiz, de 28 años.



La víctima llevaba en ese momento a su pequeño sobrino, de 3 años, en los hombros, por la empinada calle 129 con carrera 87B, justo al frente de su vivienda familiar.



Nava Ruiz se encuentra internado en la Clínica del Country, pero el pequeño no logró sobrevivir al fuerte impacto.

“Salimos por el fuerte golpe que se sintió y nos asustó mucho. Vimos al señor y al niño tirados en el piso, y al taxi contra un muro. Al niño le salía sangre por la nariz, pero estaba vivo. Fue una escena muy desesperante, porque llamaron a la ambulancia y no llegaba; entonces un tío del niño tuvo que llevárselo en su carro a la clínica, pero nos dijeron que lamentablemente el niño murió”, contó Carmen Prada, vecina de la familia del menor, quien agregó que, la ambulancia llegó casi media hora después del fatal accidente.

Por ahí suben y bajan carros y motos muy rápido, y el problema es que casi no hay andenes. Ellos iban bajando por la calle, como cualquier otra persona. Esto le pudo haber pasado a cualquiera FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Sandra Fernández, quien iba caminando a la hora del accidente por la misma calle y fue testigo de lo que pasó, afirmó que esta vía de Suba es bastante peligrosa, por lo empinada, angosta y sin andenes.



“Por ahí suben y bajan carros y motos muy rápido, y el problema es que casi no hay andenes. Ellos iban bajando por la calle, como cualquier otra persona; por eso, esto le pudo haber pasado a cualquiera que iba por ahí. Tristemente el que más recibió el impacto fue el niño”, aseguró.



La calle 129, desde la carrera 87B hasta la 91, es una vía de doble sentido, angosta y empinada en la que hay comercio, servicio de bicitaxis e, inclusive, unas cuatro cuadras más abajo del accidente, se encuentra ubicado el colegio San José de Calasanz; por esta razón, el flujo de peatones es permanente por un lugar en el que los andenes son, prácticamente, inexistentes.



Los residentes de este sector aseguran que una tragedia como la que le quitó la vida al pequeño de 3 años, puede volver a suceder en cualquier momento.



"Uno siente que puede ser atropellado, porque los carros bajan muy rápido y, si revisan, no hay andenes, a nosotros nos toca ir por la calle exponiéndonos todo el tiempo", señaló una de las comerciantes del sector.

La vía es empinada y doble sentido. Además carece de andenes. Foto: Vanessa Perea Bonilla/ EL TIEMPO ZONA

Un tío del menor aseguró que, ante el dolor que la familia está atravesando por la tragedia, prefieren no hablar por el momento. No obstante, el familiar agregó que el vehículo que envistió a sus dos familiares iba a alta velocidad y pidió que el hecho sea investigado con celeridad y que le presten atención a esta transitada vía.



"Lamentablemente no se puede hacer nada por la vida de mi sobrino, pero nosotros llevamos toda la vida viviendo acá y nunca se le ha prestado atención al peligro diario de esta calle", señaló el familiar.

El conductor del taxi, de acuerdo con la Policía de Tránsito de Bogotá, fue trasladado a Medicina Legal para someterlo a la prueba de alcoholemia que dio negativa. Sin embargo, el hombre todavía se encuentra a disposición de las autoridades, mientras los hechos son totalmente aclarados.



VANESSA PEREA BONILLA

Redacción EL TIEMPO ZONA