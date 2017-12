Bogotá cerrará el 2017 con la tasa de homicidios más baja en 32 años

Bogotá está a punto de cerrar el 2017 como un año histórico en materia de homicidios. Si todo sigue como va (falta saber qué pasa el 31 de diciembre, uno de los días más violentos del año), la ciudad terminará con su tasa de homicidios por debajo de 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Un registro importante si se tiene en cuenta que la media en el país es de 23.

Estos números los destacó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al entregar este martes, en la capital, un balance de seguridad en el país. “Este año está Bogotá en el menor nivel de homicidios desde 1985, es decir, el mejor desde hace 32 años. Ha disminuido un 12 por ciento con respecto al año 2016, y noviembre es el mes con menos homicidios en los últimos dos años”, manifestó Villegas.



En las estadísticas que presentó el Gobierno, en compañía del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se reveló que, comparando cifras del 2016 con el 2017, entre el primero de enero y el 24 de diciembre hubo 139 homicidios menos en la ciudad. Este año se han presentado 1.109 casos.



“Me da muchísimo gusto decir que en Bogotá tenemos unas cifras históricas; los homicidios están disminuyendo como nunca, tuvimos una reducción del 12 por ciento en relación con el 2016 y del 17 en relación con el 2015”, afirmó al alcalde.



Durante la presentación de este informe también se conoció el comportamiento de los asesinatos en la ciudad mes a mes desde noviembre del 2015. De estos registros puede destacarse que este delito ha caído de manera significativa en las temporadas de fin de año.

Los homicidios están disminuyendo como nunca, tuvimos una reducción del 12 por ciento en relación con el 2016 y del 17 en relación con el 2015 FACEBOOK

TWITTER

En diciembre del 2015 se presentaron 154 casos de asesinatos, frente a 127 el mismo mes del 2016; hasta el 24 de diciembre del 2017 se habían registrado un total de 85. De acuerdo con las autoridades, esto significa una disminución del 12,3 por ciento frente al año inmediatamente anterior. “Tengo que reconocer que las cifras de Bogotá son bastante alentadoras”, resaltó el ministro Luis Carlos Villegas.



Para el alcalde de Bogotá esto se debe al trabajo en equipo que se está adelantando en la ciudad entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y, en algunos casos, con la Brigada XIII del Ejército Nacional.



“Yo quiero dar esta buena noticia a los bogotanos. Ya estamos pasando dos años donde hubo 1.300 homicidios cada año, y ya estamos cerca a 1.000 en este 2017. De manera que si continuamos así, espero que aunque la población de Bogotá siga creciendo, que el año próximo podamos quizás estar por debajo de 1.000 homicidios en todo el año”, proyectó el alcalde.



El anuncio sorprendió, entre otros, a Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad ciudadana de la Universidad del Rosario. “Lo que yo había visto es que las muertes estaban nuevamente fuertes en Cali, Palmira y Medellín. Bogotá se mantenía muy parecido al año pasado. La verdad, las cifras me sorprenden. Sí es una reducción mucho más fuerte que entre 2015 y 2016, cuando hubo como 70 homicidios menos”, compartió recientemente Ruiz.

Según estos datos, la ciudad se ha convertido en referente nacional en la lucha contra el homicidio. Las otras urbes que han experimentado avances importantes fueron Cali, que pasó de 1.270 casos en el 2016 a 1.190 en el 2017, una reducción del 6 por ciento. La sigue Barranquilla, donde los casos cayeron de 384 en el 2016 a 348 este año; Montería, que pasó de 94 a 64 casos, y Villavicencio, que pasó de 136 a 108, cierra el top 5 de las ciudades capitales con más reducción de homicidios.



Por último, el ministro Villegas señaló que “también en Bogotá han bajado los hurtos de motocicletas, hurtos a bancos, etc. Es decir, las cifras en la capital son realmente muy esperanzadoras”, subrayó el funcionario. El alcalde Peñalosa agregó que para obtener estos buenos registros no solo ha bastado la acción de las autoridades de seguridad. “Gracias a todos los que han tenido que ver con el orden en la ciudad y con el trabajo de limpieza, de orden, de trabajo con los habitante de calle e intervenciones como la que llevamos a cabo en el ‘Bronx’, donde hubo una reducción enorme de homicidios en el centro de Bogotá”, añadió el mandatario de los capitalinos.



Pese a esto, la Administración Distrital no ha logrado traducir estos resultados en una mejor percepción de seguridad en las calles. El mismo secretario de Seguridad de la ciudad, Daniel Mejía, le manifestó hace poco a este diario que están trabajando para que la reducción de los principales delitos de alto impacto se vea reflejada en la tranquilidad de los ciudadanos. “Tenemos que trabajar más en mostrar lo que estamos haciendo; la gente tiene motivos para sentirse más segura”, concluyó.



BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET