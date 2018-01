Tabio llegó a una tasa de cero asesinatos durante el 2016

Un leve descenso en el registro de nuevas empresas en Tabio, Cundinamarca, dejó el 2016 para esta población que colinda con Bogotá hacia el noroccidente, según reveló el más reciente informe de calidad de vida de Sabana Centro, Cómo Vamos.

Con las cifras recopiladas por el observatorio de los 11 municipios de la provincia, se da cuenta de que esta fue la única población en la que la inscripción de nuevas compañías disminuyó, pues en los 10 restantes lo que hubo fue crecimiento de los privados que llegaron a instalar sus industrias en esta zona.



Tabio tiene principalmente una vocación agroindustrial, y en la actualidad se estima que tiene una población de 27.702 habitantes. Está ubicado a 45 kilómetros de la capital y cuenta con una extensión territorial cercada a las 7.545 hectáreas.



Frente a las cifras de seguridad y convivencia del 2016, el informe destaca que el municipio llegó a una tasa de homicidios de cero casos por cada 10.000 habitantes, puesto que para el 2015 estaba en 1,1. Los únicos municipios de la provincia cuya tasa se mantiene en cero son, además de Tabio, Gachancipá y Cota.



Lo que no presentó una disminución fueron las muertes violentas, que incluyen accidentes de tránsito, pues en el 2016 la tasa llegó a los 1,8 por cada 10.000 habitantes, mientras que para el 2015 se encontraba en 2,2.



Otro de los indicadores que sigue creciendo en Tabio es la tasa de hurtos a personas, un problema que enciende alarmas en la población. Para el 2014, la tasa registrada era de 0,4 casos por cada 10.000 habitantes. Para el 2015 tuvo un ligero aumento, llegando a 0,7 y para el 2016 se triplicó, con un estimativo de 2,2.



Además, tras dos años de mantener la tasa de hurtos a establecimientos comerciales en cero, en el 2016 hubo un aumento en el porcentaje de los casos, cerrando el año con un índice de 1,1 casos por cada 10.000 habitantes. También en el 2016, el hurto a residencias pasó de 0,8 a cero casos.

Población infantil

Aunque para el 2016 hubo un balance positivo en reducción de violencia interpersonal (pasando de tener una tasa de 13,3 a 2,2 en el 2016) y de violencia intrafamiliar (de 4,4 en 2015 a 0,4 en 2016), la batalla contra los embarazos adolescentes no se ha ganado.



En los casos de mujeres entre los 10 y 14 años, la tasa de los dos últimos años fue de 0,8 por cada 10.000 habitantes. El hecho de que no se haya reducido la tasa es preocupante si se tiene en cuenta que los casos a estas edades pueden tratarse de casos de abuso sexual contra las menores.



Otro de los retos es disminuir el indicador en jóvenes entre 15 y 19 años, pues el embarazo en estos municipios aumentó de 36,5 en 2015 a 40 en 2016.



En la población de infantes también hay otro punto en el que Sabana Centro Cómo Vamos llamó la atención, dado que aumentó la tasa de decesos en bebés menores de 12 meses.



Para el 2015 se reportaron cerca de cuatro casos por cada 1.000 habitantes, mientras que para 2016, cerca de 6. Malformaciones congénitas, deformidades y trastornos respiratorios durante el periodo perinatal son algunas de las principales causas de muerte en menores de un año no solo en el municipio sino en la provincia.



Esta situación llama la atención del observatorio, dado que, según señala en el informe de calidad de vida, las causas de los decesos son prevenibles y muestran la brecha existente en la atención médica que reciben las madres gestantes.



BOGOTÁ