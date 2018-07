Tala de árboles, el choque entre ambientalistas y el Distrito

Cerca de 300 personas se reunieron este sábado en el parque Nacional (carrera 7.ª con calle 36) para marchar hacia el centro de la capital, pidiéndole al Distrito que no se talen árboles durante las obras de los nuevos proyectos urbanísticos de la ciudad.

Obras como el metro de la capital, que requerirá la tala de 1.373 individuos, o TransMilenio por la carrera , cuyo número aún no se ha estimado, han generado diferencias de opinión entre los grupos de ambientalistas y las intervenciones planteadas por el Distrito, las cuales buscan sacar la ciudad del rezago de movilidad en que se encuentra hoy.



En su momento, Empresa Metro señaló que por los árboles que se deben retirar para el trazado del sistema de transporte se sembrarán 2.920 nuevos. Mientras que en el proyecto de TM por la 7.ª aún se esperan las evaluaciones de los estudios aprobados por la interventoría y que debe presentar el equipo de forestal.



Según le dio a conocer el IDU a este diario, por el momento se estipula que al final de la obra haya un 20 por ciento adicional de plantaciones a las actuales por la 7.ª, incluidas las que se sembrarán y compensarán.

A su vez, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis reveló las cifras del arbolado en la capital, tras comparar los individuos talados, los que se han recibido mantenimiento y los que han sido talados.



En las cifras se observa una proporción cercana a 1-5 o 1-6. Es decir que por cada árbol que se tale se repondrán 5 o 6, con una variación anual.

Panorama Arbolado Copia by Michaelcruz on Scribd

Estas cifras aún inquietan a los ambientalistas. Por ejemplo, Sebastián Rojas, vocero del comité ciudadano Defendamos la 7.ª, señaló que no solo se debe mirar el número de árboles que se reemplazan cuando se presenta una tala, sino el impacto ocasionado al retirar un individuo maduro de las vías de la ciudad.



“La reposición no se hace en el mismo sitio de donde se retiran los árboles, y se debe revisar cómo se compensan, pues los que se siembran son árboles jóvenes que se demoran en crecer y se puede morir durante este proceso”, señaló el líder.

Por su parte, Herman Martínez, exdirector del Jardín Botánico de Bogotá entre 2008 y 2010, aseguró que recibió una información según la cual se estima que por lo menos 19.000 árboles se verían comprometidos en las futuras intervenciones de obras de la ciudad.



“Uno no se opone al desarrollo vial de la ciudad, pero el componente ambiental en estos diseños no se ha considerado importante”, señaló Martínez a este diario.



Para él, los conceptos de tala son la solución más económica a la hora de elaborar una intervención urbana. “Todos los árboles pueden trasladarse, y claro que esto requiere una inversión monetaria, pero si se mira el costo total de una obra, no llega a representar ni el 1 por ciento del monto total”, explicó.



A su vez, cuestionó si al decidir talar un árbol se estén utilizando el tomógrafo y el resistómetro, “aparatos adquiridos por el Distrito precisamente para evaluar si un individuo debe ser derribado o no”, dijo.

Este es uno de los eucaliptos que se han caído en el bosque San Carlos. Foto: Foto: Cortesía Jardín Botánico

'No es improvisación'

Parte de la molestia de los grupos ciudadanos que marcharon el sábado en Bogotá viene de las talas que se han presentado en diversos parques.



Una de ellas fue en el Virrey, donde en mayo de este año se cortaron 47 individuos, o en Bosque San Carlos (suroriente de la ciudad), donde en los últimos dos años y medio se han intervenido 60 árboles. Todos, dice el Jardín Botánico, responden a conceptos técnicos emitidos por la Secretaría de Ambiente con el ánimo de prevenir caídas y accidentes.

En Bogotá se tiene detallado el tipo de árbol que se requiere en cada tipo de suelo. FACEBOOK

TWITTER

Frente a su reemplazo, explicó que “la selección de especies vegetales se realiza considerando el condicionante ambiental más importante, que corresponde a la disponibilidad de humedad ambiental y tipo de suelo”. De hecho, la entidad tiene clasificadas las especies que se adaptan mejor a los tipos de suelo que tiene la ciudad (son ocho tipos).



BOGOTÁ

Miccru@eltiempo.com