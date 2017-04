Suspenderán la licencia a 9.381 conductores

Si usted tiene dos o más comparendos de tránsito en los últimos 6 meses, es posible que esté dentro de los 9.381 conductores a quienes la Secretaría Distrital de Movilidad les suspenderá la licencia de conducción durante un semestre. Y tenga en cuenta que si es sorprendido manejando con pase suspendido, las autoridades de tránsito se lo cancelarán definitivamente.



La lista de infractores la encabezan los conductores de carros particulares (3.736), seguidos por los motociclistas (2.580), los taxistas (2.107), los de servicio público, incluidos los buses de Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), TransMilenio y los del provisional (801); por último, están los de los vehículos oficiales (157).

Según el Distrito, la medida de suspender las licencias no es nueva, lo que sucede es que nunca se había ejecutado. La Secretaría de Movilidad señaló que esta decisión está sustentada legalmente en los artículos 26 y 124 de la Ley 769 de 2002 que dice: “En caso de reincidencia se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses”.



“Por esto, la decisión de la alcaldía de Enrique Peñalosa se constituye en una acción sin precedentes que, en su primera fase, dejarán por fuera de las vías a miles de licencias”, agregó la oficina de Movilidad.



Para esta suspensión no solo se tuvieron en cuenta los comparendos manuales, también se aplica para las fotomultas, que, según estadísticas de la Secretaría de Movilidad, en el 2016 fueron 216.328, siendo la de parquear en sitios prohibidos la más multada, con 125.536 sanciones.



La alta cifra en sanciones por esta infracción es porque la Policía de Tránsito ha intensificado los operativos, ya que en una vía de dos carriles la movilidad colapsa al tener carros parqueados en un costado.



En el caso de los fotocomparendos que son realizados a las placas de los carros, el Distrito fue enfático en asegurar que están identificados los conductores, ya que al detectarse una infracción a través de estos medios electrónicos se impone la orden de comparendo y se envía a la dirección registrada por el propietario del carro y de esta manera se establece con certeza quién es el infractor.



Desde el pasado 7 de marzo, las notificaciones fueron remitidas de forma masiva y 82 se notificaron en el Supercade de la Secretaría de Movilidad.



Las sancionadas

Además del mal parqueo, la infracción que más cometieron estos actores viales fueron: transitar en pico y placa, no acatar las señales de tránsito, no portar al día el certificado de la revisión técnico-mecánica, entre otras.



Hoy, los infractores de las normas de tránsito adeudan a la Secretaría Distrital de Movilidad 1’228.592 comparendos que suman más de 673.000 millones de pesos.

‘Las sanciones pueden ser apelables’

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad



¿Las personas cómo se pueden enterar si están en esas listas?



La Secretaría está notificando en su domicilio a las personas que están en las listas y, quienes quieran averiguar su estado, pueden ingresar a la página de la Secretaría de Movilidad.



¿Estas sanciones son apelables?



Sí, el fallo por el cual se declara reincidente a un ciudadano es susceptible de la interposición del recurso de reposición y en subsidio de apelación ante la Dirección de Procesos Administrativos de la Secretaria Distrital de Movilidad, el cual debe ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación personal de la respectiva resolución, tal como lo señalan los artículos 67 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



¿Esta medida se toma porque la Administración se cansó de que no pagaran las multas?



No, porque el artículo 124 en su naturaleza no busca el pago o no de los comparendos sino el haber cometido más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses.



¿Entonces cuál es el motivo?



Tenemos conductores con múltiples comparendos que consideran que no deben cumplir las reglas de tránsito y ponen en peligro cada día a los demás usuarios de la vía. Una condición fundamental para reducir los accidentes y los conflictos entre usuarios es el respeto a las normas. Tenemos sanciones definidas en el código de tránsito que estamos en la obligación de aplicar.



¿Qué debe hacer quien se encuentre en esa lista?



Debe dirigirse al Supercade de la Secretaría de Movilidad para obtener una copia del fallo.



BOGOTÁ

