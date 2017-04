La subida a Patios, un desafío para los deportistas en Bogotá

La subida al peaje de Patios, hasta el kilómetro 6,8 de la vía Bogotá-La Calera, no solo es uno de los planes deportivos más retadores para los biciusuarios, sino un patrimonio de la ciudad. Así lo demuestran 5.000 ciclistas, entre profesionales y novatos, que realizan este desafío todos los domingos. Y que superan en cantidad a los carros (1.440 como reporta el Distrito) que utilizan esta vía.

Entre este grupo de deportistas figura Saúl Antonio Santana, un ciclista de 65 años, que recibió –el 18 de febrero– un reconocimiento por cumplir el reto ‘Everesting’, que consiste en realizar el circuito de Patios 24 veces seguidas, con el fin de simular el esfuerzo que implicaría subir al monte Everest.



Este reto, en el que participaron personas de todas las edades, debía cumplirse en máximo 27 horas. Saúl lo completó en 22 y los organizadores del evento decidieron hacerle un reconocimiento, porque logró ser el único adulto mayor en culminarlo.

“Este desafío equivale a hacer aproximadamente 150 kilómetros de solo subida. Si no está practicando el ciclismo, muy difícilmente lo logra. En mi caso, me inicié en este deporte desde los 5 años; hace parte de mi vida”, cuenta Saúl.

Subido en su ‘caballito de acero’, este amante del ciclismo ha viajado por toda Colombia. Uno de los recorridos que más recuerda fue el que hizo a La Guajira en 2002 con el grupo Sierra Nativa, conformado por muchachos de 20 y 25 años.



“Salimos de Cota y terminamos en El Cabo de la Vela metidos en el mar. En cada pueblo que llegábamos nos recibían los alcaldes con mucho entusiasmo”, explica este deportista, que considera el alto de Patios como su ruta de entrenamiento.



De hecho, sube al peaje los cinco días de la semana, y los sábados y domingos sale hacia rutas más exigentes, como las vías Chingaza, Choachí, La Mesa y Anapoima.



Recorridos que completa, como él describe, a punta de “disciplina y determinación”.

Sin embargo, la subida a Patios no solo es un reto para los ciclistas como Saúl.



Seguridad vial, hurtos, señalización, así como una mejoría de la convivencia entre bicicletas y carros, son el desafío que toda la ciudad debe resolver, antes de que este plan deportivo se convierta en un caos.



En efecto, como lo muestran cifras de Movilidad, desde el 2014 para acá, cada año el número de accidentes, en los que un ciclista figura implicado, aumenta. Solo por mencionar, en el 2016, durante el ascenso, se registró un ciclista fallecido, mientras que en años anteriores no hubo.



Con todo esto, las soluciones no demoran. Desde la Junta Administradora Local de Chapinero (localidad donde se ubica la subida) se creó el Consejo Local de Bicicletas, un espacio que protegerá los intereses de ciclistas que ascienden a Patios y otras vías del norte.



Y a esto se suma una mayor vigilancia de la Policía, que posee un CAI ubicado en la vía a La Calera, y la iniciativa de la Escuelita de Patios, un colectivo enfocado más en el respeto que se forma alrededor del manejo de bicicletas.

Más bicis y accidentes

El aumento de ciclistas que asciende a Patios parece estar relacionado con el incremento de lesiones, producto de accidentes, que requieren atención hospitalaria. Según el Distrito, el incremento es de un caso de herido más cada año (en 2013 fueron tres; en 2014, cuatro; en 2015, cuatro; y 2016, cinco).



Esta situación está relacionada con los problemas de convivencia entre los vehículos (ya sea carros, buses y motos) y las bicis, que comparten, tanto en subida como en bajada, un espacio que no supera los 3,6 metros.



Los accidentes entre carros, por su parte, muestran una reducción. Pasaron de seis, en 2015, a cuatro en 2016. Hecho relacionado con una mejor y reciente señalización de la vía a La Calera.



Movilidad explicó que los tramos a la altura de la Circunvalar, la entrada del barrio San Luis (carrera tercera) y el peaje a Patios son en los que los ciclistas más invaden el espacio vehicular.

Cuestión de cultura

Otro de los problemas que se presentan durante el ascenso es la inseguridad que experimentan algunos de los deportistas, cuyas bicicletas pueden llegar a valer más de $ 10 millones.



Entre 2015 y 2016, ‘parches’ de biciusuarios denunciaron que al menos uno de sus miembros resultaba víctima de hurto por día. Sin embargo, Fabián Munar, referente de biciusuarios del Instituto de Participación Ciudadana, señaló que esta situación había presentado una reducción, gracias al trabajo entre la Policía y los ciclistas.



“Hasta el momento, en el 2017 no se han registrado casos de hurto. El plan de subir a Patios, por ser sano y seguro, se mantiene como un patrimonio bogotano”, dijo Munar.

Por otra parte, la Escuelita de Patios, un colectivo dirigido a los novatos del ascenso, prueba que la vía a La Calera no es exclusiva para la competencia, que a veces genera accidentes. “Me voy de últimas con el que va más tranquilo, para estar pendiente de él”, dice Jorge Malagón, uno de los líderes de la iniciativa.

La subida, en cifras

La extensión de la subida es de 6,8 kilómeros. Ruta que comienza en la avenida Circunvalar y termina en el peaje. Se dice que el ciclista Fabio Parra tiene el récord del menor tiempo de ascenso: 14 minutos. Movilidad calcula que más de 12 mil viajes, ida y regreso, de bicis se realizan en esta vía solo los domingos.





Leidy Tatiana Rojas

Pablo Arciniegas

Redacción EL TIEMPO ZONA