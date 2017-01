Radican oficialmente solicitud de revocatoria de Peñalosa

Un grupo de ciudadanos miembros de movimientos sociales y sindicatos radicaron este lunes oficialmente ante la Registraduría Distrital la solicitud de revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Medios locales aseguran que, según los promotores de la propuesta, los motivos que impulsaron la solicitud son el retroceso que sufrió la capital colombiana en 2016, durante el primer año de gobierno de Peñalosa, en áreas como política ambiental, salud y movilidad, entre otras.

A partir de este lunes, la Registraduría Distrital tendrá 15 días para emitir el formato de recolección de las firmas que respaldarán el pedido de revocatoria. (Lea también: Dos años más con Petro y Bogotá se habría reventado: Peñalosa)

Los promotores aseguraron este lunes a periodistas que esperan recoger al menos 271.818 firmas que, de ser válidas, permitirían avalar el proceso y llamar a nuevas votaciones este mismo año para que la ciudadanía se pronuncie sobre la revocatoria.



"La revocatoria será aprobada si se pronuncia a su favor la mitad más uno de los ciudadanos que voten en la convocatoria, siempre y cuando el número de sufragios no sea inferior al 4 0% de la votación válida registrada en la elección del mandatario. Si es aprobada, se convocará a nuevas elecciones. Si la decisión popular es no revocar el mandato, no podrá volver a intentarse la revocatoria en lo que reste del periodo del funcionario", es la explicación que da la Registraduría sobre este tipo de procesos.

Se espera que a las 2 de la tarde se instaure otro comité liderado por el sindicato de la ETB.

Por su parte, el alcalde se mostró el domingo complacido por la mejoría en los índices de seguridad de la capital colombiana.

"Mejoramos seguridad! Tasa homicidios 2016 en Bogotá la más baja desde que se tienen registros: 15.8 x cada 100 mil habitantes", indicó el mandatario en Twitter.

Peñalosa agregó en esa red social: "Buenas noticias en seguridad en Bogotá. Reducción de 6 % en homicidios, 16 % lesiones personales, 21 % en hurto de celulares, 30 % en hurto a comercio".

El primero de enero de 2016 Enrique Peñalosa juró como alcalde de Bogotá, el segundo cargo más importante de Colombia, con la promesa de liderar un equipo técnico y apolítico tras doce años de administraciones de izquierda. Este es el segundo mandato de Peñalosa, que ya ejerció como alcalde de Bogotá entre 1998 y 2000.

