'Nueva tarifa para Doña Juana impactaría a 2 millones de hogares': CRA

El 4 de septiembre de 2017, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) que opera Doña Juana, solicitó como empresa particular a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) un incremento en la tarifa de disposición final de residuos y el tratamiento de lixiviados.



Ahora, a poco más de 8 meses, el tema está en el ojo del huracán luego de las declaraciones del Viceministro de Agua, Jorge Carrillo, quien alertó de la demora en la decisión. El funcionario dijo que pidió a la Procuraduría general, acompañamiento para este proceso.



Este viernes los comisionados de la unidad administrativa especial de la CRA, que son los técnicos que deben emitir un concepto sobre si se puede o no subir la tarifa, y sobre quienes cayó la presunta dilatación del proceso, salieron a defenderse.

Advierten que el tema no es de menor calibre como quiera que la solicitud hecha por CGR puede llegar a generar un impacto en la tarifa para aproximadamente dos millones de suscriptores de Bogotá y los demás municipios que llevan sus residuos a Doña Juana.



"Por eso tenemos la obligación legal de verificar todas y cada una de las situaciones particulares alegadas por el solicitante", dijo Germán Osorio Cifuentes, director ejecutivo de la comisión de agua potable.



La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), dijo que en el contrato de concesión de Doña Juana hay una cláusula que establece que el 10 por ciento que se paga de tarifa por disponer la basura en ese relleno, deben ir al Distrito. La actual administración indicó que ese 10 por ciento se va a destinar para reducir la tarifa de los usuarios en ese componente de disposición y lixiviados.



A lo largo de este proceso, dijo el comisionado, se han surtido las actuaciones administrativas en cumplimiento de la ley.



Luego de la solicitud, el 8 de noviembre de 2017 uno de los comisionados solicitó que se declarara impedido. Dos meses después se le dio respuesta.



El 25 de enero se inició en firme la actuación administrativa con lo que empezaban a correr los términos de cinco meses de plazo para resolver la solicitud. Así estaban las cosas, en medio de trámites y de todos los procesos.

Agosto, nueva fecha límite



Dos meses después, es decir el 21 de marzo, otros dos comisionados también se declararon impedidos. El 7 de mayo se resolvió este segundo impedimento.



Con esta situación de por medio, de nuevo empezaron a contar de nuevo otros 5 meses lo que significa que hasta el próximo 14 de agosto está, por ahora, el plazo para decir si se aprueba o no, técnicamente el incremento.



Esta situación se suma a otros requerimientos legales del proceso que desde varios sectores han sido interpretados como procesos dilatorios.



"Esta entidad ha actuado con estricto cumplimiento del debido proceso constitucional y legal en particular garantizando los principios de la función administrativa y los previstos en el código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo que demandan este tipo de actuaciones y que los problemas estructurales que viene presentando por años el relleno sanitario Doña Juana no pueden ser atribuibles a la actuación administrativa que actualmente adelanta la CRA", dijo en comunicado de prensa la unidad administrativa especial que hace parte de la comisión de regulación de agua potable



La decisión que tome la unidad administrativa de la CRA pasa después a la comisión en plenaria que está conformada por ocho miembros. Y de allí a que se tome la decisión final pasarán otros dos meses.



Entre tanto, esta semana, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), suspendió disposición de residuos en una terraza de Doña Juana para evitar un derrumbe de basuras. Esto generó trancones en las nuevas vías de acceso situación que afectó la recolección domiciliaria.







REDACCIÓN BOGOTÁ