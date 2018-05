Con plantón, Soacha rechazó la violencia sexual contra las mujeres

A Lina Caro Prieto le ha tocado, y varias veces en su vida, comenzar de ceros. Sobrevivió a la violencia sexual que fue perpetrada por grupos paramilitares en Montes de María, de donde ella proviene. Fue amenazada por negarse a vender droga en la costa Caribe, cuando trabajaba como vendedora ambulante, y fue desplazada por la violencia armada, por lo que vive desde 1998 en Soacha, Cundinamarca.

Lo primero que necesita una persona que sobrevive a un abuso sexual es atención psicosocial y una red de apoyo FACEBOOK

TWITTER

Ayer frente a cientos de mujeres que realizaron un plantón en el municipio vecino de Bogotá, entre las 6:30 y las 9 de la mañana, Lina las instó a denunciar, a no guardar silencio y les brindó su apoyo para superar las secuelas del abuso.



“Como sobreviviente de acceso carnal violento y estando en una tierra que no es donde naciste, lo que necesitas, primero, es un apoyo psicosocial muy fuerte. En eso debe seguir trabajando el Estado porque a veces de nada sirve denunciar, pues no hacen seguimiento a los casos, y solo les paran bolas a las mujeres cuando son asesinadas. Eso debe cambiar”, comentó la mujer de 49 años.

Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en Soacha viven más de 500.000 habitantes. Sin embargo, la Alcaldía Municipal asegura que la creciente llegada de víctimas del conflicto hizo que hoy tengan casi el millón de habitantes.



En los primeros cinco meses del año, al Instituto de Medicina Legal han asistido 97 mujeres por presuntos casos de abuso sexual en Soacha. Esta cifra tiene alarmadas a las autoridades locales, pues en el mismo periodo del año pasado, iban 62 denuncias, lo que representa un incremento del 34 por ciento.



Esta situación se conoció en medio de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, que se celebra todos los 25 de mayo en el país.



Al parque central de Soacha asistieron “mujeres víctimas del conflicto armado, líderes, activistas, estudiantes de los colegios oficiales del municipio y voceras de las comunidades”, indicó la Alcaldía.



Ellas elaboraron carteles y pancartas con las que decoraron el plantón. ‘Ni una menos, vivas nos queremos’, ‘Soy capaz, soy fuerte, soy mujer’, ‘Nunca se entra por la violencia dentro de un corazón (sic)’, fueron algunos de los mensajes que plasmaron. Incluso, una de las piezas fue tejida por las mujeres con mensajes que rechazan las agresiones de todo tipo.



Según la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, desde el 2016 se han protegido a 136 mujeres y a sus hijos en la Casa Refugio con la que cuenta la población. Esto con el fin de evitar que se presenten casos de feminicidios. Además se han sensibilizado a tres mil personas sobre el tema.

Chía dijo adiós a una víctima de feminicidio

Con las melodías del grupo de mariachi Diosas de Luna, que entonó sus canciones sobre las 7:30 de la noche del pasado martes, la población de Chía, Cundinamarca, despidió a Maribel de Jesús Serna, de 38 años, quien fue asesinada presuntamente por su expareja Edison Ledezma Ospina.



El acto se realizó en el parque del municipio, con funcionarios de la administración y un centenar de ciudadanos que asistieron para repudiar el feminicidio del que fue víctima Maribel.



Su cuerpo fue hallado el lunes en la tarde, en la vereda Fragua, donde ella vivía y trabajaba. El hecho indignó a los ciudadanos, sobre todo porque la mujer había denunciado la violencia física que había soportado por parte de Edison Ledezma, y contaba con medida de protección desde el pasado 11 de abril.



Maribel es recordada como una paisa trabajadora. Nació en el municipio de Támesis, Antioquia, y había llegado hace cinco años a Chía. Vivía con Edison, que también proviene de Támesis y a quien la Policía de Cundinamarca capturó y puso a disposición de la Fiscalía. Maribel tenía dos hijas de 19 y 15 años.



La mujer trabajaba en un cultivo de flores ubicado sobre la zona rural, y según sus familiares tenía constantes problemas con su excompañero sentimental, razón por la que denunció estos hechos y él no podía acercarse a ella.



Sin embargo, el secretario de Gobierno de Chía, William Tamayo, señaló que personas que rodeaban a la mujer les indicaron a las autoridades que Edison la contactó el sábado, 19 de mayo, y le pidió verse, pero esta situación no fue reportada por la mujer. Luego, el hombre la habría citado el martes, 22 de mayo, día en que los familiares de Maribel no volvieron a saber ella.



Tamayo recordó que en estos casos, las víctimas deben reportar esos comportamientos, para que se puedan activar los protocolos de protección, y señaló que en lo corrido del año se han emitido ocho órdenes de arresto contra presuntos victimarios por incumplir las medidas de protección.



Bogotá

En twitter: @BogotáET