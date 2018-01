Hoy se reanuda audiencia por caso de presunta violación en La Calera

12 de enero 2018 , 12:22 a.m.

12 de enero 2018 , 12:22 a.m.

Hoy, a las dos de la tarde, se tiene previsto que se reanude la audiencia de imputación de cargos contra William Rodríguez Gómez, un hombre de 26 años que desde el pasado 30 de diciembre está en el ojo del huracán por haber, presuntamente, violado a una joven de 18 años en el municipio de La Calera.

En la primera diligencia judicial que se adelantó ayer, en Paloquemao, el Juez 41 de Control de Garantías le imputó cargos por acceso carnal violento agravado. El acusado se declaró inocente. De acuerdo con su versión, él sí sostuvo una relación sexual con Laura Catalina la madrugada del 31 de diciembre, pero fue consentida.



La familia de la joven rechazó estas afirmaciones y, en conversación con Citynoticias, justo antes de que se iniciara la audiencia, su madre declaró que su hija fue violentada por Rodríguez. "Ella fue víctima de engaños, amenazas y en su ingenuidad. A pesar de que tenga 18 años, es una joven de su casa, queremos que se haga justicia. Ya los daños físicos y psicológicos están pero sí pedimos justicia para que este acto no se repita", pidió la madre de la víctima.



La Fiscalía indaga el material probatorio aportado por la joven y que consta de fotografías que evidenciarían las heridas que sufrió. El ente de control añadió, durante la diligencia judicial, que cuenta con la denuncia interpuesta el día de los hechos y con la valoración sexológica que fue realizada a las 5 de la mañana del 31 de diciembre en el centro de salud de La Calera.



Mientras se esclarece lo que sucedió, versiones de la familia de Laura indican que ella salió esa noche con amigos y primos a celebrar las fiestas de fin de año y que, tras ser engañada por el supuesto agresor, fue conducida a su apartamento en donde habría sucedido la agresión.



Por su parte, William Rodríguez señaló que desde el principio ha colaborado con los investigadores y que nunca agredió ni obligó a Laura a estar con él. "Nunca tuve violencia teniendo relaciones con ella, lo curioso es que a mí no me quisieron hacer la prueba médico legal, pero yo abrí las puertas de mi apartamento a los investigadores y aporté pruebas", se defendió el acusado.



El segundo capítulo de esta novela judicial que apenas comienza se reanudará hoy a puerta cerrada en el Juzgado 41 de Control de Garantías. REDACCIÓN BOGOTÁ