Continúa la alerta amarilla por mala calidad del aire en Bogotá

La Secretaría de Ambiente del Distrito mantuvo la condición de alerta amarilla ambiental en tres puntos del occidente de Bogotá por considerar que todavía no se han dado las condiciones que permitan garantizar la calidad del aire, afectada la última semana por un fenómeno meteorológico continental.

Mientras tanto, la entidad intensificó operativos para fortalecer los controles de empresas y vehículos que son fuente de emisiones que afectan el aire. El miércoles, por ejemplo, se impuso medida de suspensión de actividades a 14 empresas dedicadas a la producción de alimentos y a la tintorería.



Básicamente se sellaron varias calderas, tras comprobar que no contaban con permisos para emisiones o por violar las normas que regulan la materia. Estas empresas deberán acondicionar sus instalaciones a los requisitos que garanticen que no seguirán contaminando, para reanudar actividades con los equipos afectados por la medida.



Los sectores que registran alerta amarilla por la contaminación del aire son los que corresponden a los puntos de monitoreo de Kennedy, Carvajal-La Sevillana y El Tunal.



Las zonas más afectadas, según lo reportado por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, son Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y Tunjuelito. La Secretaría Distrital de Ambiente no se comprometió con una fecha para levantar la restricción.



“Es un acto responsable con la ciudadanía. Tenemos un fenómeno que se reporta en varias ciudades de Colombia, y en toda la parte norte del continente hay un fenómeno de bruma que está afectando meteorológicamente a toda la región”, informó el subsecretario de Ambiente, Óscar López.

Lo que han explicado los expertos es que los vientos que provienen desde Brasil y Venezuela, cargados con sus propios contaminantes, ingresaron a la cuenta del Magdalena, se movieron hacia Bogotá, y allí chocaron con los vientos alisios y con todos los materiales salen de los exhostos y de las fábricas sin autocontrol, y todo ello ocasionó un estancamiento del aire. Estas partículas fueron detectadas por los puestos de monitoreo, que registraron que había más de estas suspendidas en el aire que lo habitual. A eso se suma que en la actual temporada se espera un pico epidemiológico de enfermedades respiratorias que es tradicional en esta época.



El otro frente en que la entidad anunció el reforzamiento de controles es en el de las fuentes móviles de contaminación, es decir, en las vías. Según el reporte entregado el miércoles, en las últimas 24 horas se realizaron 153 revisiones, 10 inmovilizaciones y se impusieron 21 comparendos a los propietarios de automotores que estaban emitiendo contaminantes, excediendo lo establecido por la norma ambiental.



El Distrito mantendrá los operativos de control en toda la ciudad para sancionar a industrias y vehículos que están contaminando el aire que respiran todos los bogotanos.



Mientras se mantiene la alerta, las autoridades de salud y ambiente de la ciudad han recomendado precaución a los ciudadanos para prevenir que las partículas contaminantes impacten la salud de las personas, especialmente de los niños.



Si le da tos o tiene dificultad para respirar durante su actividad física, descanse y haga pausas: limpie el polvo con paños humedecidos; lave con agua y jabón los utensilios y las superficies de la cocina antes de preparar las comidas.



También se recomienda cuidado con los alimentos: lavar bien las frutas y verduras y refrigerar los alimentos cocinados y perecederos. Es importante que las personas se laven las manos con agua y jabón varias veces al día.



Quienes viven con diagnósticos de enfermedad cardiovascular o respiratoria y presenten síntomas como dificultad respiratoria, palpitaciones, dolor en el pecho, falta de aire o fatiga inusual deben dirigirse a su servicio de salud.



BOGOTÁ

