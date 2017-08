Siete horas de ciclovía nocturna por el Festival de Verano de Bogotá

Durante siete horas, entre las 5 de la tarde y las 12 de la noche, los bogotanos tendrán este jueves ciclovía nocturna, en el marco del Festival de Verano que se realiza en la ciudad.

Catorce corredores de movilidad serán priorizados para la bicicleta. Así que si usted tiene carro particular, es mejor que lo deje guardado o que cuadre sus horarios de movilidad para que no lo coja el trancón, debido a los cierres viales.



En total se habilitarán 98,9 kilómetros para que los ciudadanos se puedan movilizar en bicicleta, tal como se hace en jornadas similares los domingos y festivos. Las autoridades recomiendan a los biciusuarios no salir de las vías habilitadas, usar chaleco reflectivo y casco, no descuidar a los menores de edad durante el recorrido y portar los documentos de identidad.



Corredores como la carrera 7.ª, la calle 26, la avenida Boyacá, la carrera 15, la calle 72, las avenida Pepe Sierra, la carrera 50, la avenida 9.ª y la calle 147 serán priorizados para la bicicleta. Las autoridades recomiendan movilizarse en transporte público.



Para facilitar la jornada, se contará con puntos de hidratación y seis tarimas de recreovía (aeróbicos) en el parque Valvanera (calle 17 sur con carrera 23), parque El Sol (carrera 50 con calle 2 D), plazoleta Éxito (carrera 9.ª con calle 134), Universidad Pedagógica (calle 72 con carrera 11), La Colina Campestre (avenida Boyacá con calle 143), carrera 9.ª con calle 163 y parque El Renacimiento (calle 26 con carrera 19). Estos puntos estarán habilitados de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche.



En total se habilitarán 14 corredores para movilizarse en bicicleta, tal como ocurre los domingos y días festivos, incluidos tres nuevos en la avenida Boyacá entre calles 116 y 170, la carrera 7.ª entre calles 72 y 116 y la calle 26, entre avenida Boyacá y carrera 96 I.



BOGOTÁ