En los zapatos de una usuaria: desde Soacha hasta el norte

María Isabel Sánchez refleja en sus ojos el cansancio de 53 años de vida; lleva ocho años viviendo en Ciudad Verde, Soacha, frente al Centro Teletón, y se desplaza hasta sector nororiental de la capital para llegar a la empresa en la que trabaja en servicios generales. Por tal motivo, debe transportarse de lunes a viernes en TransMilenio, lo que representa toda una “batalla campal”.

Para ella, es un desafío diario subirse a un articulado en la estación Terreros, debido a que el bus G46, que la lleva hasta el Portal Sur, puede tardar más de 30 minutos. Una vez superado este obstáculo, en el Portal Sur, María Isabel debe esperar a que pase el A52, único bus que la puede llevar a la estación de la Calle 76, cerca al lugar donde labora, y que solo circula de 5:30 a. m. a 8 a. m.



Pero no solo el escaso servicio de los ‘rojos’ es un desafío diario para esta mujer, su bolsillo también se ve afectado, pues Soacha no cuenta con un sistema de alimentadores y, por esta razón, debe pagar el servicio de un carro particular que le lleve por 1.000 pesos desde su casa a la estación Terreros. Al no tener más opciones de transporte, se ve obligada a esta rutina todos los días.

En medio de esta odisea diaria, María Isabel terminó en el hospital la semana antepasada. Ella recuerda que ese día llevaba más de media hora esperando el bus, eran las 5:30 a.m., en la estación de Terreros y las personas ya no cabían en el lugar. El estrés se respiraba. Entonces, cuando el bus llegó y abrió sus puertas, todas las personas se empezaron a empujar y María quedó atrapada en las puertas del bus G46, sin poder entrar ni salir. Por la presión de las otras personas en su cuerpo, sufrió una fractura en su costilla derecha que la dejó incapacitada durante 12 días.

Recuperada y lista para volver a sus actividades, el lunes 28 de marzo, en la misma estación de Terreros, a las 6:30 a.m., le robaron su celular, sin que se diera cuenta lo sacaron de su bolso. María Isabel afirma que la inseguridad también se presenta por la cantidad de gente que se acumula en la estación y que esos robos son diarios.



Además, dice que no está de acuerdo con el aumento en la tarifa del transporte, porque según ella, les prometen pero no les cumplen. “Yo pagaría los 200 pesos si nos pusieran alimentadores, pero prometen más buses y un sistema de alimentadores, y no nos han cumplido”.



