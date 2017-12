¿Por qué la Procuraduría puso peros a los semáforos de Bogotá?

La Secretaría de Movilidad preparaba en la noche del lunes la respuesta a la petición de la Procuraduría de suspender la adjudicación de la licitación para el sistema de semaforización inteligente de Bogotá.

Según el ente de control, que, además, abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, la razón es que la licitación se abrió el 10 de junio, sin haber recibido los resultados de la consultoría contratada para elaborar los pliegos de licitación.



EL TIEMPO consultó el portal de contratación (Secop I) y confirmó que la licitación se abrió el 9 de agosto de 2017 a las 7 p. m. y no el 10 de junio, como dice la Procuraduría.



El prepliego de condiciones aparece publicado el 10 de julio a las 6:58 de la tarde.

Según la Procuraduría, hay una “presunta violación del proceso de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública”. EL TIEMPO verificó en la página de contratación que desde el momento de apertura de los prepliegos hasta el 15 de diciembre pasado, hay 219 documentos publicados en línea, con la fecha y hora en que fueron subidos a la página web, que incluyen los documentos técnicos y las explicaciones que se han entregado a las dudas expresadas por todas las personas y entidades que se pronunciaron en torno al proceso licitatorio.



La Procuraduría también cuestiona la decisión de separar el sistema de comunicaciones del semafórico. Históricamente, los semáforos de Bogotá han dependido de las redes de cableado de cobre telefónico de la ETB.



En el nuevo esquema se propone separarlos para contar con una red de comunicaciones estándar corporativa (intranet) que no dependa de ninguna empresa en particular, y tener la opción de contar con proveedores mundiales independientes. Además, para no tener que incurrir en “costos de mantenimiento de una infraestructura costosa para la capital y de difícil actualización”.



La Procuraduría también mostró su malestar porque la Secretaría de Movilidad no publicó una carta del 13 de diciembre pasado en la que pidió suspender el proceso para adjudicar la licitación.



BOGOTÁ