Desde cobijas hasta zapatos encontrará en Feria de los Artesanos

Desde las ocho de la mañana de este viernes, más de 90 comerciantes se ubicaron estratégicamente en la plaza de Los Artesanos para atender los 60 stands en donde se puede encontrar por zonas comidas típicas y prendas de vestir por emprendedores colombianos. Esta es la primera feria de confecciones con los comerciantes de San Victorino y vendedores de cobijas de Mártires, que busca incentivar y reconocer los productos nacionales en la ciudad.

El secretario de desarrollo económico, Juan Miguel Durán, dijo que esta feria tiene el propósito de que los comerciantes tengan enlaces con los empresarios para que sus negocios crezcan y también para promover sus productos nacionales.

Personas como Luz Vargas de 54 años se pronunció frente a la feria y afirmó que espera le ayude a fortalecer su negocio de ropa informal, Lu & Lux, que comenzó hace 20 años en el Gran San y se ha visto afectado por el mercado internacional.

Ella recuerda que junto a su pareja comenzaron a vender en ese entonces chaquetas de jean, pantalones y otras prendas de vestir, según Luz, gracias a una señora de Medellín con la que pudieron ingresar al comercio en el centro de Bogotá.



Y es que solo basta con mirar sus manos, el esfuerzo desde aquel entonces se ve reflejado en ellas. Junto a sus tres nietas este fin de semana estará organizando el stand para presentar al público los mejores diseños y calidad que ella elabora. "Me parece muy bueno que abran estos espacios para nosotros los comerciantes ya que es importante que los bogotanos conozcan el trabajo y la calidad de nuestros productos", indicó Peña.



Así mismo dijo con voz dulce y seria que era necesario que Bogotá se interesara más por lo nacional que por lo extranjero ya que en algunas ocasiones, "esos productos no son de calidad".

De 54 años recuerda como levantó su negocio 'Lu & Lux'. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Pensamiento similar al de Jhon Jairo Zamora comerciante que desde hace 12 años trabaja en el Gran San, comenzó con un familiar a comercializar camisas para dama en un pequeño lugar y luego de un tiempo decidió junto a su familia emprender su propia fabricación de camisas para mujer, All People.



Hoy agradece al Distrito por este acompañamiento para que se conozcan las herramientas necesarias y poder saber cómo distribuir y dar a conocer sus productos para no quedar en el olvido compitiendo contra otros mercados, en su mayoría extranjeros.



Son más de 60 comerciantes los que presentan sus productos en la plaza de Los Artesanos en la carrera 60 No. 63a-52.



Se espera, al igual que en la primera Feria de Calzado y Marroquinería, 'Bogotá Camina con el Restrepo', que se llevó a cabo los días 12 y 13 de mayo, hayan ventas superiores a los 260.000 millones de pesos.



La feria estará en distintos horarios, el sábado 15 de julio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde; y el domingo 16 de julio de 8 de la mañana a 1 de la tarde.



REDACCIÓN BOGOTÁ