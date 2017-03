Secretaría de Educación defiende modelo de alimentación escolar

No ha pasado una semana de adjudicarse el nuevo modelo de contratación para refrigerios de los 690.000 niños de colegios públicos por más de 400.000 millones de pesos, y que entra en vigencia el 21 de marzo próximo, cuando ya la Secretaría Distrital de Educación (SED) comenzó a sentir el rigor de los debates de control político en el Concejo de Bogotá.



Sobre las presuntas irregularidades en la entrega de alimentos en el mes de marzo por parte de la empresa Proalimentos Liber, la SED dijo que la interventoría de ese proceso la realiza la Universidad Nacional, institución que le informó que ese operador entregó el wrap de pernil de cerdo en los colegios que tiene a su cargo y que “dicho alimento no tuvo ninguna novedad reportada”.



El análisis a este tipo de alimentos lo realiza el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UN “con 277 personas; de ellos, el 65 por ciento son nutricionistas, ingenieros de alimentos y químicos de alimentos, para verificar las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos”, según un comunicado de la SED.



Cada día, el Distrito entrega 700.000 refrigerios dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los cuales son supervisados desde las plantas de los operadores, “verificando las condiciones higiénico-sanitarias de las plantas, el proceso de ensamble, las rutas de transporte y la calidad de los productos”, informó la SED.



También dijo que la Secretaría Distrital de Salud (SDS) realiza visitas en las plantas de ensamble y colegios para determinar la inocuidad (no daño) de los alimentos. Otro de los filtros que hacen auditoría a estos alimentos son los rectores, responsables de la coordinación del PAE en su institución.



Los pasados 6 y 7 de marzo, el Distrito y el programa de transparencia Colombia Compra Eficiente, bajo el liderazgo de la Paca Zuleta, adjudicaron dos licitaciones, una para comprar alimentos y otra para el almacenamiento, ensamble y distribución de los refrigerios escolares en los colegios. Una de las razones por las cuales se instauró el nuevo modelo fue el supuesto riesgo de cerca de 10.000 estudiantes, que en los últimos cuatro años estuvieron expuestos a enfermedades transmitidas por alimentos, según un comunicado de la concejal Nelly Patricia. Por este y otros factores se presentó este lunes una sesión en el Concejo de Bogotá, donde se expusieron las diferentes posiciones referentes al nuevo esquema de refrigerios en la ciudad.



Antonio Sanguino, concejal del partido Verde, aseguró que “el equipo de la actual Administración es el mismo equipo de la administración del exalcalde Gustavo Petro, en donde la calidad nutricional estaba medida por el precio y el costo del refrigerio”.



Manifestó su preocupación por los refrigerios de la capital, en donde solo se esta dando una parte del alimento escolar, ya que la comida caliente que tiene un 30 por ciento y 40 por ciento del complemento alimentario se está brindando pero sin calidad. Presentó cifras del 2015 y el 2016 sobre la salud de los estudiantes y la importancia de los refrigerios para los colegios distritales.



Luego de que Sanguino presentara los informes, el concejal Jorge Torres, del partido Verde, hizo un pronunciamiento sobre el nuevo modelo y dijo que la transparencia de este permite que la calidad sea evaluada por la Secretaría de Salud, la cual anteriormente no evaluaba estos procesos alimentarios.



La concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde) dijo que este nuevo modelo permite una licitación para brindar refrigerios de calidad; sin embargo, recordó que en algunos colegios de Bogotá hay un faltante de infraestructura, pues no hay comedores donde se puedan brindar refrigerios calientes a los estudiantes.



Durante las intervenciones de los concejales, Julio César Acosta, miembro del partido Cambio Radical, presentó pruebas entregadas por padres de familia de la localidad de San Cristóbal, donde había alimentos que estaban próximos a vencer y sus empaques rotos, sin diferencia de los anteriores modelos.



Al finalizar, Educación mencionó que el nuevo modelo no tiene como criterio el precio. Hizo énfasis en que los seleccionados en el nuevo modelo cumplieron con todos los requisitos solicitados para garantizar un producto de calidad.



BOGOTÁ