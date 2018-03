¿Llegó la hora de frenar los desmanes en la Pedagógica?

La amenaza de asesinar a un policía durante los disturbios del martes pasado en inmediaciones de la universidad Pedagógica de la calle 72 hizo que el Distrito anunciara su decisión de intervenir el campus, si vuelven actos violentos similares.



Los desmanes, el uso de bazucas hechizas y de artefactos explosivos fueron la gota que rebosó la copa. También los destrozos al mobiliario urbano, el colapso de la movilidad y la afectación al comercio. Ahora la polémica se centra sobre quienes piensan que la autonomía universitaria solo se refiere a la libertad de cátedra y los que desaprobarían el ingreso policial. El meollo de la discusión son los ataques terroristas.

Juan Carlos Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, explica que aunque ha habido un acuerdo tácito de que la policía no entra en recintos académicos, “hay que decir que las directivas de algunas universidades públicas han tolerado y convivido con revueltas violentas sin medidas de corrección de fondo. Es cierto que en algunos casos algunos revoltosos no son estudiantes, son agentes provocadores, pero también hay estudiantes activos”.



Agregó que una intervención policial no iría en contra de la ley. EL TIEMPO habló con Adolfo León Atehortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica, sobre su posición ante el tema. Por su parte, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, también se refirió a esta problemática.

‘No nos podemos quedar cruzados de brazos’

Habla Daniel Mejía, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.



¿Cuál es la medida que está dispuesta a tomar la Alcaldía sobre la U. Pedagógica?



Lo primero es que una cosa es la protesta social amparada constitucionalmente, que nosotros respetamos y acompañamos con gestores de convivencia, con la Personería y con la Policía, y otra son los encapuchados que se toman el control de la universidad, como lo reconoció el mismo rector a la Personería. Él perdió el control de las entradas y de la universidad, y empiezan a armar explosivos con metralla con el fin, y así lo escuchó la Personería, de ‘bajarse a un policía’, textualmente. No se puede confundir la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la que tienen los universitarios para protestar con la utilización de un centro universitario para armar artefactos explosivos. El alcalde ha sido muy claro en que si esto se repite, la Fuerza Pública tendrá que entrar, intervenir, capturar y judicializar a quienes planeen estos ataques terroristas.

El rector dice que los controles no pueden llegar al extremo de entrar a la universidad…



En ningún momento se está hablando de que la policía entre y haga requisas; es en un momento crítico como este, entrar a capturar a las personas que se toman la universidad de manera violenta, amenazando a la comunidad universitaria, encapuchados totalmente. Las universidades no pueden ser sitios donde la justicia no opera. Nosotros tenemos que garantizar también la seguridad de la comunidad universitaria, de los profesores, de los estudiantes, de los empleados. El martes no pasó a mayores porque las paredes eran de ‘drywall’ y la onda explosiva alcanzó a salir. Si esas paredes hubieran sido de concreto, otra sería la historia hoy. ¿Y quién se va a hacer responsable? Eso nos cae a nosotros, al Distrito, por no tener el control.



¿Han pensado en hablar con la universidad para que tengan más control de los estudiantes?



Ya me reuní con la ministra y con el rector. Ellos dicen que no pueden poner torniquetes, que no pueden poner cámaras, que no pueden hacer requisas; entonces esto lleva a que a la universidad entren fácilmente con explosivos, con metralla. No son unas piedras o unas papas bomba que tiraron, era un material explosivo mucho más complicado, con el interés explícito de hacer daño. Este es otro nivel totalmente distinto, y hubiéramos podido tener varios muertos el martes y nadie se iba a hacer responsable.



¿Por qué en la U. Nacional sí han bajado estos actos?



Eso es de resaltar. Ellos han hecho protestas pacíficas, marchas. Ese es su derecho, pero lo que hemos visto en la Pedagógica no es normal. Están usando esa supuesta extrajudicialidad que tienen los territorios universitarios; eso no existe en la ley, no hay ninguna ley que diga que dentro de un campus la ley o la policía no pueden operar. La autonomía universitaria es un tema de autonomía administrativa, financiera. Lo que hay es la libertad de cátedra. Nadie se mete en la libertad de hacer debates políticos o sobre temas sociales. Otra cosa son los encapuchados, armados con explosivos que están planeando atentados. No podemos permitir que delincuentes salgan a romper locales comerciales, atacar los bancos o a TransMilenio, menos que usen bazucas artesanales. Esto es otro nivel. Aquí no hay ni siquiera discusión de si la policía tiene derecho a actuar.

‘No autorizamos el ingreso de la Fuerza Pública’

Adolfo León Atehortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica, es claro en señalar que no está de acuerdo con el ingreso de uniformados de la policía al interior del campus.



¿Qué opina de una posible intervención a la Pedagógica?



La Constitución y las leyes establecen la autonomía universitaria, y en esos términos, por convicción académica y por principios intelectuales no autorizamos el ingreso de la Fuerza Pública. El campus debe ser escenario de saber, conocimiento y vida. Nos encantaría, eso sí, la intervención estatal en términos presupuestales.



¿Qué hace la Pedagógica para evitar que estas situaciones se presenten en su entorno?



Trabajamos en las funciones misionales. Le corresponde al Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos, por ejemplo, en evitar que particulares cojan explosivos.



¿Tienen algún control para evitar el ingreso de armas a la universidad?



Por supuesto que tenemos controles.



¿Y no son tan estrictos?



Es un contexto difícil. En el centro comercial Andino, así como en las escuelas de Estados Unidos, había controles y, sin embargo, no pudieron impedir que ingresaran individuos armados.



Pero en esta situación tan repetitiva, ¿no han pensado en alguna medida extrema?



No es algo repetitivo. Llevamos un incidente en este semestre, el anterior solo fue una protesta estudiantil y el semestre pasado solo hubo un incidente.



¿Qué dicen los estudiantes de esta situación?



Están muy comprometidos en la defensa de la universidad como escenario de la producción del saber, del conocimiento y la formación de maestros para una Colombia en paz.



¿Los estudiantes no dicen nada de los disturbios?



Le repito. El compromiso de la universidad es con la enseñanza. Nosotros mostramos son los resultados académicos.



Tenemos todos los programas acreditados y somos reconocidos por Colciencias en investigación y en las pruebas Saber. Eso sí, rechazamos que se utilice el campus universitario como escenario de violencia.

Como ciudadano, ¿qué opina cuando ve todo destrozado?



Rechazo eso, pero, repito, la misión de la universidad es una y la del Estado es otra. Cada uno responde.



¿Usted ha hablado con los vecinos afectados?



Sí, los comprendemos, pero son asuntos que son materia y acción del Estado.



¿Hay dos estudiantes detenidos?



Solamente uno.



¿Por qué en la Universidad Nacional han mermado estos actos violentos?



Solo sé que estamos en un contexto nacional y que la universidad no se escapa de una situación que deviene de un conflicto de más de 50 años que no se ha cerrado.

