Fallo de la Corte tiene en jaque la lucha contra el microtráfico

“Yo no estoy atendiendo, estoy mandando a la china, le estoy dando de a cinco (5.000 pesos de marihuana) y le dije: ‘Si la cogen, diga que usted es ‘fumona’ y que eso es suyo, no más’ ”.



Estas palabras son de un jíbaro. Le narra a su jefe cómo va un día de ‘trabajo’ en Engativá. La conversación la interceptó la Policía en medio de las acciones para desarticular la banda ‘los Domiciliarios’, dedicada al expendio de estupefacientes en el occidente de la ciudad y que cayó recientemente.

Lo dicho por los delincuentes no solo sirvió de prueba para confirmar su relación con el tráfico de drogas, sino que le da la razón al secretario de Seguridad, Daniel Mejía, quien ha manifestado en diferentes oportunidades que los operativos contra el microtráfico se han visto afectados por el alcance de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.



“Había unas cantidades de droga que los consumidores podían portar, pero este fallo quitó los límites al porte, es decir, cuando a una persona se le incautan 300 papeletas de droga, si esa persona argumenta o si su abogado dice que es la dosis de aprovisionamiento, este no debe ser judicializado”, denunció Daniel Mejía durante un debate de control político hace poco en el Concejo de Bogotá.



De hecho, en esa misma instancia, el funcionario culpó a esta decisión del alto tribunal de afectar la operatividad de las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.



“Son temas de política nacional que afectan la capacidad de la Policía y el Distrito para combatir el microtráfico; dejaron sin herramientas a La Fiscalía y a la Policía para judicializar”, lamentó el funcionario.

Son temas de política nacional que afectan la capacidad de la Policía y el Distrito para combatir el microtráfico; dejaron sin herramientas a La Fiscalía y a la Policía para judicializar FACEBOOK

TWITTER

Aunque el principal problema que está generando la decisión del tribunal está en la judicialización de quienes venden al menudeo en parques, cerca de colegios o esquinas, también estaría impactando en la cantidad de decomisos de estas sustancias.



De acuerdo con los más recientes números de la Dijín, hubo una reducción del 37 por ciento en el decomiso de base de coca, basuco, cocaína, heroína y marihuana en la ciudad.



A propósito de esto, Mejía reveló algunas cifras sobre incautación de estupefacientes en la ciudad y dejó ver que ha disminuido la incautación de algunas sustancias, como la heroína y la cocaína, y responsabilizó de esto, en gran medida, al fallo de la Corte.



“Yo creo que esto está en el corazón del crecimiento del microtráfico”, sostuvo el funcionario sobre las incidencias de la resolución.

¿Qué dice el fallo?

El caso que llevó a que en el país se dejara de hablar de dosis mínima y ahora se hable de dosis de aprovisionamiento ocurrió en un batallón del Ejército Nacional en Socorro, Santander.



Yesid Alexánder Arias, un joven soldado que iba a salir a patrullar por varios días, alistó una bolsa con 50,2 gramos de marihuana para consumir durante el recorrido.



Sin embargo, antes de salir, fue detenido dentro de la guarnición y judicializado por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El uniformado terminó en la cárcel.



Sin embargo, apeló la decisión. El caso llegó a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que decidió absolver al soldado, quien demostró ser adicto y no tener ninguna intención de comercializar la sustancia.



“Para la Corte resulta palmario que dada la dependencia de Arias Pinto a la marihuana y su próxima salida del cuartel, la cantidad de sustancia hallada de manera razonable se ubica en la que él necesitaba”, se lee en el fallo.



Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central –aunque opinó que el fallo sí ha lesionado el accionar de las autoridades–, fue claro en advertir que esta no es la única explicación para el descenso en las incautaciones y el crecimiento del negocio ilícito del microtráfico.



“Si no se acaba con los consumidores, de nada sirve capturar a los distribuidores. Pueden hacerse operativos todos los días y quitar droga; incluso, sin ese fallo se podrían llenar camiones de sustancias incautadas, pero si el mercado sigue pidiendo droga, las bandas van a seguir vendiéndola como sea”, precisó.

Si no se acaba con los consumidores, de nada sirve capturar a los distribuidores FACEBOOK

TWITTER

Sobre el comportamiento de las incautaciones, el experto subrayó que estas no deben ser la única estrategia para combatir este crimen. “Si se incauta más droga, hay dos miradas; una, que el trabajo se ha hecho mejor, pero por otro lado se podría decir que hay más oferta. El asunto es de fondo, es con los consumidores”, argumentó Nieto.



Por último, Daniel Palacios, concejal de Bogotá y experto en seguridad, dijo que las acciones contra el tráfico de sustancias ilícitas en la capital no debe enfocarse en los pequeños distribuidores en los barrios, sino en las cargas que ingresan a la ciudad por sus principales entradas.

“Hay que atacar a las mafias”

Hugo Acero, experto en seguridad y convivencia, dijo que detrás del famoso aprovisionamiento se van a ocultar muchos distribuidores de droga al menudeo, que con mayor libertad podrán entregar el producto a sus clientes y atraer nuevos consumidores.



De otro lado, indicó que “ya la justicia no meterá a tantos consumidores a la cárcel porque tenían en su haber unos gramos más de la dosis mínima”. Considera que hay que atacar las cabezas de las mafias sin descuidar la distribución al menudeo, con los nuevos parámetros que estableció la Corte.

‘La Policía Nacional hace su trabajo’

El coronel Javier Martín Gámez, subcomandante de la Policía de Bogotá, señaló en el Concejo Distrital que pese a lo que denuncia el secretario de Seguridad, ellos han sido contundentes. “A pesar de lo que exponía el doctor Daniel Mejía de las herramientas que nos han quitado para judicializar, hemos sido contundentes”, expresó el uniformado, quien agregó: “La actividad de los jueces es determinar si los detenidos van o no a la cárcel; la Policía Nacional hace su trabajo. El problema es lo desgratificante de poner a disposición a un delincuente y verlo a la hora o las dos horas otra vez en la actividad del microtráfico”, contó el coronel Gámez.



En su intervención, expuso que en lo que va del año ha aumentado el número de capturas asociadas al crimen del microtráfico. Según el uniformado, estas han aumentado en un 26 por ciento.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO@oscarmurillom