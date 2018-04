‘Para mejorar, hemos cerrado 17 fábricas y multado 3.000 vehículos’

Después de levantarse la alerta amarilla por la calidad del aire en la ciudad, que duró ocho días (marzo 23 al 30), Francisco Cruz, secretario de Ambiente, señaló que los vientos arrastraron el material particulado de los incendios que se registraron en otras zonas del país a Bogotá y este se mezcló con las partículas generadas en la capital, lo que hizo que se registrara la alerta.



El funcionario también habló de la contaminación que producen los vehículos que usan diésel y de las acciones que han hecho para mantener los humedales limpios.

¿Cuánto hace que Bogotá no tenía un alerta amarilla en el tema del aire?



Declaramos una alerta naranja, que es el siguiente nivel, en febrero del 2016 cuando se registró un incendio en el suroriente de Bogotá.



¿Qué originó la alerta amarilla?

​

Los satélites de la Nasa nos reflejaron que en el intenso verano que ya pasó, se registraron quemas en la Orinoquia colombiana, en la costa Atlántica, Venezuela y Panamá, y los vientos arrastraron este material particulado producto de la biomasa que se incendia hasta Bogotá, con ello se generó una bruma que hizo que los contaminantes que normalmente presenta la capital no se dispersarán y, por consiguiente, en las estaciones de monitoreo se dio un aumento en los contaminantes, por eso se decretó la alerta amarilla.

Debemos conocer quién produce la contaminación en la ciudad para definir las medidas FACEBOOK

TWITTER

Se ha dicho siempre que Bogotá goza de unas condiciones que ayudan a limpiar el aire, ¿qué pasó?



Se registraron unos vientos atípicos que cambiaron y trajeron el material particulado de esos incendios y se produjo una bruma que hizo que los contaminantes de la ciudad no se dispersaran.



¿Qué está pasando con las medidas para frenar la contaminación que se genera?



Debemos conocer quién produce la contaminación en la ciudad para definir las medidas. En primer lugar tenemos los vehículos y en segundo lugar lo que definimos como fuentes fijas o fábricas. En los vehículos, el 52 por ciento son los de carga, después los de transporte especial (turismo, escolares, empresariales, etc) y TransMilenio, que presenta el 9 por ciento de la contaminación producida por todos los vehículos.



¿Y el diésel?

​

La mayoría de los vehículos de carga usan diésel y este tiene material particulado que es detectado por nuestras estaciones como un contaminante, pero también existen el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono troposférico que igualmente son contaminantes y que se miden para tomar las correspondientes acciones para descontaminar el aire.



¿Cuáles son estas acciones?



Hemos cerrado 17 fábricas y hornos que contaminaban el aire, vamos a seguir los controles contra las fábricas, sobretodo en esas zonas en donde impactan más como Kennedy y Carvajal. También se han inmovilizado más de 3.000 vehículos que no han cumplido con la norma de gases.



¿Qué ha pasado con los filtros que se deben poner en los buses de TransMilenio?

​

Era una propuesta que se inició conjuntamente con una agencia de cooperación Suiza y se instalaron en algunos de los vehículos diésel, la consecuencia fue que a algunos carros se les daño el motor, entonces si se deterioran los motores, el fabricante no responde. Hoy se está en vías de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente todo este proceso y lo que pasó con estas experiencias que se desarrollaron en el pasado.



Estamos en el momento de la licitación de los buses de la fase 1 y 2 de TransMilenio, ¿ustedes han participado para que estos tengan tecnologías amigables con el medioambiente?



Lo que ha dicho la gerente de TransMilenio es que con el límite mínimo que se pone en la licitación (vehículos con tecnología Euro V), con esta nueva flota se puede disminuir en un 53 por ciento las emisiones que generan hoy los buses de TransMilenio. Además, los que vayan a licitar pueden presentar tecnología de buses a gas o eléctricos y concursar.



¿Qué está pasando con la tala de árboles en la ciudad?

​

En la Secretaría de Ambiente se expiden diferentes permisos para la tala de árboles, el primero y el más normal es porque están en riesgo de caer o han cumplido su vida útil. A veces la comunidad dice no corten esos árboles, pero si se caen generan accidentes en los que se pueden perder vidas humanas.



¿Cómo va lo de las denuncias en el humedal Jaboque por arrojar basura y escombros?



Tenemos en varios humedales personas inescrupulosas que llevan escombros. En conjunto con la Policía se han capturado a más de 200 personas en flagrancia haciendo estos actos, que ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía.



BOGOTÁ