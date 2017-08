Aplazada consulta antitaurina por falta de recursos

Según el secretario de gobierno Miguel Uribe Turbay se acaba de suspender la consulta antitaurina en Bogotá hasta que se consigan los recursos para llevarla a cabo. Suspuestamente, esta jornada estaba planeada para este domingo 13 de agosto.

Según Uribe Turbay "hoy no hay los recursos necesarios para la realización de esta consulta y por eso la Administración Distrital ha tomado la decisión de suspender la fecha de convocatoria ".



Resaltó que la Registraduría Nacional le exigió al Distrito no definir fecha hasta que se cuente con el presupuesto necesario para realizar dicho proceso de participación ciudadana. "No obstante, reiteramos y manifestamos la disposición de adelantar todos los trámites para realizar esta consulta. Estaremos dispuestos a, una vez asignados los recursos necesarios en la Registraduría, avanzar con el nuevo decreto para definir la fecha", agregó Uribe.



El monto requerido, según el secretario, es de 4.400 millones de pesos, dinero que se necesita para contratar a los jurados y para toda la infraestructura que se debe montar en estas jornadas especiales.



REDACCIÓN BOGOTÁ