Se posesionó gerente de la Empresa Metro de Bogotá

A pocas horas de que se oficialice el documento Conpes con el cual el Gobierno nacional formaliza la financiación de la primera línea del metro elevado para Bogotá, con un aporte de 9,6 billones de pesos, se posesionó el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar Uribe.

El funcionario explicó que gracias a que ya tiene presupuesto, ahora sí empieza a funcionar la empresa para desarrollar el proyecto, tal como lo ha pedido la banca multilateral para el manejo de los recursos de crédito que se requerirán para ejecutar la obra. "No olvidemos que más del 90%b del proyecto se financiará con crédito, con respaldo en vigencias presupuestales futuras", dijo el funcionario.

En el año que comienza, la empresa Metro, con el apoyo de muchas entidades comprometidas con el proyecto, realizará varias actividades criticas para su éxito.

1. Planear la ejecución y abrir la licitación de la obra y posiblemente del suministro de los trenes.

2. Gestionar y asegurar créditos por valor cercano a los 2.300 millones de dólares

3. Adquirir el primer paquete de predios, es decir los necesarios para construir el viaducto y generar espacios públicos de calidad.

4. Despejar el corredor, trasladando todas las redes que puedan interferir, demorar y encarecer la obra, que debe comenzar en 2018.

"Este nuevo paso permite remontar en algo el escepticismo que reina sobre el proyecto. Crear una empresa Metro no es garantía de que haya Metro, pero no tenerla si significa con certeza que el proyecto no se podía ejecutar", dijo Escobar.

BOGOTÁ