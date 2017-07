Con mangueras se intenta mitigar emergencia en La Calera

El tiempo seco del miércoles permitió a los cuerpos de emergencia trabajar en la mitigación del deslizamiento de una hectárea de tierra (10.000 metros cuadrados), ocurrido durante la tarde del lunes en las veredas El Manzano y Mundo Nuevo del municipio de La Calera, al nororiente de Bogotá.



La remoción represó al río Blanco, lo que pudo desencadenar una avalancha aguas abajo e hizo necesario evacuar a 35 familias residentes en las riveras del afluente, zonas rurales de los municipios vecinos de Choachí, Fómeque y Ubaque, que serían las más afectadas.

Pero, gracias a la ausencia lluvias se logró, en parte, permitir que el río retomara su fluido; sin embargo, el riesgo de más deslizamientos sigue latente, por lo que se mantienen la alerta roja y los monitoreos.



“No tenemos máximo riesgo por represamiento de agua, que sería lo más grave, pero sí por la remoción en masa, que todavía no se ha dado en su totalidad”, explicó Wilson García, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.



Para conseguirlo, el cuerpo de bomberos de La Calera trabajaron de forma provisional con mangueras para abrir el cauce del afluente y reducir el taponamiento. “Es una estrategia para garantizar el curso del río. Con chorros de alta presión se quitó el material que lo obstaculizaba. No se trabajó en el talud”, informó.



Se tiene previsto que las labores de mitigación continúen hoy, desde las 7 de la mañana, y se traigan equipos de mayor capacidad para que se pueda seguir removiendo la tierra.



Sin embargo, por prevención, las familias evacuadas no podrán retornar a sus viviendas. “Seguimos con un monitoreo permanente e ininterrumpido porque el riesgo continúa. Por ahora, los evacuados no pueden volver a su casa”, agregó García.



Entre tanto, la única familia que se evacuó solicita el trasladado del salón comunal de la vereda El Cerro, donde se encuentran. “El sitio no está adecuado para ser habitado: no tiene agua, es muy descubierto y hace mucho frío”, le dijo Luis Raúl Cifuentes a la emisora La Calera FM.



Los habitantes de Mundo Nuevo indicaron que les han estado colaborando transitoriamente. “Se trata de ayudarles llevándoles colchonetas para que se puedan seguir alojando”, dijo Rosario Martínez.



BOGOTÁ