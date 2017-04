El barrio de Usaquén a donde aún no ha llegado el transporte público

Juan Carlos Rubio* trabaja como auxiliar en un almacén de cadena en el centro de Bogotá, pero para llegar a su lugar de trabajo, desde Santa Cecilia en la localidad de Usaquén, debe presupuestar de su salario mínimo 6.400 pesos diarios en transporte, durante seis días de la semana, que suman al mes 153.600 pesos. Esto se debe a que, a su barrio, legalizado hace 23 años y con casi 40 años de existencia, nunca ha llegado transporte público colectivo, ni el Sistema Integrado de Transporte (SITP).

Por eso, Juan Carlos se ve obligado a hacer dos viajes al día en transporte ilegal. “Para bajar desde mi casa a la carrera 7.ª, en donde tomo TransMilenio, debo pagarle a un campero 900 pesos y cuando regreso en la noche, para poder subir, tengo que pagarle 1.100 pesos”, cuenta.

A este barrio de Usaquén, que a pesar de estar ubicado inmediatamente después de CAI Villa Nidia, desde la carrera 7.ª con calle 163A, hasta lo más alto de los cerros orientales, le deben cuatro vías importantes que mejorarían la calidad de vida de sus habitantes, porque, entre otras cosas, permitirían la circulación de buses de SITP.



Las vías en deuda son la carrera 1Bis, entre calles 164A y 163B; la carrera 5.ª Este, entre calles 163C y 163A y la carrera 2.ª, entre calles 163 a la 165. Todas fueron priorizadas en los cabildos participativos del 2012 y quedaron acordadas en el Convenio 1292 de ese mismo año; pero, a la fecha, no se han hecho ni siquiera los estudios y diseños. La cuarta vía, que quizá es mucho más importante para que se implemente definitivamente el transporte público, es la carrera 3.ª Este, entre calles 160 y 163A, porque permitiría que los buses entrarán por el barrio Cerro Norte (barrio vecino) y bajarán por Santa Cecilia, en circuito.



“La carrera 3.ª Este se lleva pidiendo desde hace muchos años. Por esta vía los buses podrían entrar por Cerro Norte y salir por Santa Cecilia, porque la calles en este barrio son muy angostas para que lo hagan por la misma calle”, dice Juan Carlos, quien aún no pierde la esperanza de tener que pagar solo dos transportes al día, y no cuatro como lo está haciendo actualmente.

En la entrada de Santa Cecilia, los residentes deben hacer fila en el paradero de camperos para llegar a sus casas. Foto: Vanessa Perea Bonilla

Pero cuando Santa Cecilia es mencionado, pocas veces se habla de estas necesidades básicas que aún tiene esta comunidad, porque siempre son protagonistas las bandas delincuenciales como los ‘Pascuales’ y los ‘Tarazona’, que además de causar inseguridad en toda la localidad de Usaquén, también han mantenido con miedo a los residentes de bien del barrio, como a Juan Carlos y otros jóvenes que trabajan o estudian y deben movilizarse.



El 27 de enero de este año, el IDU respondió el último derecho de petición enviado en nombre de la comunidad para que se pavimente la carrera 3.ª Este. En el comunicado la entidad señaló que al ser esta una vía que no tiene SITP, su atención está a cargo del Fondo de Desarrollo Local (FDL), manejado por la alcaldía de Usaquén, y por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV).



“Consultada la información en el sistema geográfico de la entidad, la vía ubicada en la carrera 3.ª este, entre calles 160 y 163A, está identificada como circuito de movilidad, pero hace parte de la malla vial local de la ciudad que no soporta rutas del SITP, de acuerdo con las competencias señaladas, su atención está a cargo de la FDL de Usaquén o de la UMV”, concluyó el IDU.

La pavimentación de las vía priorizadas son fundamentales para la llegada del SITP. Foto: Vanessa Perea Bonilla

Sin embargo, cuando se priorizaron las otras tres vías en el 2012, esa no fue incluida por la alcaldía local, porque se pensó que al poderse implementar el SITP por ahí, sería incluida en las vías por hacer y bajo responsabilidad del IDU. De este modo, la carrera 3.ª Este quedó en el limbo, porque ninguna entidad la tuvo en cuenta entre sus futuros planes.



También está en limbo la llegada del SITP a Santa Cecilia porque, sin vías, no es posible que circulen los buses. Lo único que sí está claro, es que mientras las entidades distritales se ponen de acuerdo para solucionar las problemáticas de movilidad de este sector, los únicos que tienen seguro su negocio son los dueños de los camperos que a diario transportan en cada viaje hasta a 10 personas. En total se calcula que hay 35 vehículos que prestan este servicio.



“No hay más, y si a uno no le alcanza para el TransMilenio y de paso para el colectivo, cuando llega al barrio, le toca subir a pie”, cuenta Ana Julia, mientras sube con el cansancio de sus 56 años las empinadas calles de Santa Cecilia para ir a recoger a su nieto, quien estudia en el colegio distrital Agustín Fernández, cuya sede de primaria está ubicada justo en la mitad del barrio.



Para Ana Julia, el peor momento para tomar los camperos colectivos es en las primeras horas de la mañana y a mediodía, es decir, en horas ‘pico’. Por eso, prefiere subir a pie con su nieto para ir al colegio y recogerlo también caminando. “A veces los camperos no dan abasto, hay mucha fila y los llevan al límite de pasajeros. Uno se expone cada vez que se sube a un carro de esos. Cuando en Cerro Norte pusieron el SITP se descongestionó lo de los camperos”, puntualizó.



Vanessa Perea Bonilla

Redacción EL TIEMPO ZONA