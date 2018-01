¿Quién se roba las láminas de los peatonales de TransMilenio?

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), son más de 53 las láminas de metal que han sido hurtadas en cinco puentes peatonales del sistema TransMilenio en las últimas semanas. En total son 50 metros cuadrados de este material los que han sido robados.

Para detener esta situación y tratar de identificar a los responsables, se están reuniendo mesas de trabajo entre el IDU, la Secretaría de Seguridad y TransMilenio, aunque aún sin resultados concluyentes. Se cree que puede tratarse de una estructura criminal organizada y dedicada a esta actividad. El TIEMPO recorrió las zonas afectadas y habló con usuarios de estos puentes, los cuales aseguraron que los hurtos de estos materiales afectan la seguridad de quienes transitan por allí.



En el caso del puente de la estación Sena (carrera 30 n.° 17B – 25), Luz Adriana Garzón y Marcela Ardila, quienes trabajan a una cuadra de este sitio, confirmaron que los riesgos de estos robos son para las personas que van apuradas y no se percatan de los huecos o las reparaciones que se han hecho: “Mucha gente pasa rápido y se pueden caer”, manifestaron.



Añadieron que debe haber mayor presencia de la Policía. El hurto en este puente fue en el costado sur–norte, sobre la carrera 30.



Otro caso es el de la estación El Campín–Antonio Nariño, ubicada en la carrera 30 entre las calles 53B y 57A. Este fue el más afectado, ya que son cuatro baches a lo largo del puente, de los cuales tres están a menos de 100 metros de la salida de la estación.



Vanessa Arango, una usuaria frecuente de este paso peatonal quien trabaja en el

sector de Galerías desde hace un año, tiene que caminar con precaución para no tropezar con tablas de madera temporales que tuvieron que ser instalados por las autoridades.



Vanessa cree que para eliminar estos robos, los puentes deberían fabricarse con otro material. Lo mismo piensa María Isabel Sánchez, una mujer que visita a su madre en Galerías varias veces a la semana y que debe transitar por el puente de la carrera 30 con 53B. Ella calificó a la solución temporal de tapar el hueco con tablas como “malísima”, además de asegurar que la seguridad del sector también es reprochable.



Finalmente, en el puente de la estación Universidad Nacional (carrera 30 entre calle 46 y calle 48), Johana Contreras, una funcionaria del sistema que evita que personas ingresen sin pagar, afirmó que las quejas de los usuarios son las mismas: “El mal estado del puente y la inseguridad”.



Aseguró que los atracos se dan en horas de la noche, “se aprovechan cuando no funcionan las estaciones”. En este punto, algunas láminas están levantadas y frágiles, lo que hace fácil el desprendimiento.

Falta cultura ciudadana

Para el experto en urbanismo Mario Noriega, esta problemática no es un tema que se deba atender solo con la actuación de la Policía, es más bien un asunto de cultura ciudadana. “Mientras la gente no crea que TransMilenio es bueno para la ciudadanía y que es un beneficio para todos, pues lo van a tratar mal”, explicó Noriega.



Para sustentar su tesis, Noriega explicó lo que sucede en otras ciudades, como Boston (EE. UU.), un lugar donde las personas respetan, cuidan y quieren sus sistemas de transporte. “La gente en Bogotá en cambio siente que TransMilenio es agresivo, que es costoso, que el servicio no es bueno y entonces no lo cuidan porque no creen que es un beneficio”, concluyó.

Tras la pista de los responsables

La Sijín de la Policía de Bogotá informó que dentro de las acciones que se están adelantando para identificar a los ladrones de láminas se encuentra la verificación de las cámaras de seguridad aledañas a los puentes de TransMilenio afectados y la búsqueda en algunas denominadas chatarrerías, donde se podrían estar comprando y comercializando estos elementos. La Policía está a la espera de determinar si se trata de una estructura criminal dedicada a esta actividad o personas particulares, incluso habitantes de la calle. Según confirmaron, a quienes sean sorprendidos llevándose estas láminas u otros elementos, se les puede procesar por hurto con el agravante de daño a bienes del Estado, lo que da de uno a cinco años de prisión.

Los costos por el hurto del mobiliario urbano

De acuerdo con cifras del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a los bogotanos les cuesta en promedio 600.000 pesos reponer cada lámina hurtada de los puentes del sistema TransMilenio, dependiendo el tamaño.



Solo en lo que va del año, el Distrito ha tenido que invertir más de 15 millones de pesos para reparar estas estructuras y así evitar que suceda alguna tragedia.



Aunque en esta entidad señalaron que lo realmente importante es prevenir el riesgo de los ciudadanos que transitan por allí, son evidentes y elevados los costos económicos que debe asumir la ciudad por estos actos vandálicos. Pero las láminas no es lo único que se roban en la ciudad. El Dadep confirmó que el mobiliario que acompaña las estaciones del SITP, como canecas de basura, sillas y los vidrios donde se ubica publicidad (que son destruidos o vandalizados) también resultan afectados. Sin embargo, aclararon en el Dadep, el robo de estos elementos los asume Eucol, empresa con la que se tienen un contrato para la administración de las estaciones del SITP.



BOGOTÁ