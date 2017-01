Sigue 'cosquilleo' como modalidad de robo en transporte de Bogotá

Para Ángela Gómez, presentadora del Canal EL TIEMPO TELEVISIÓN, diciembre pasó con un nuevo celular. Pero no fue porque se lo trajera el Niño Dios, sino porque delincuentes le robaron el suyo en un bus y se vio obligada a comprar otro.

El hurto ocurrió en la segunda semana de ese mes, hacia las 3 de la tarde. A esa hora, la comunicadora salió de su oficina (en inmediaciones de la calle 26 con carrera 68) y abordó un bus del SITP para dirigirse hacia su casa.

Ella se subió con varias bolsas y su bolso. Tomó asiento y no vio nada raro. A la altura de la carrera 68 con calle 65 se preparó para bajarse. Se levantó de su silla y justo cuando se dirigía hacia el timbre, un sujeto que estaba unos puestos más atrás también se levantó y le obstruyó el paso. Parecía que el tipo iba a timbrar, pero no lo hacía.

Entonces Ángela intento pasar por un lado, y en ese instante sintió un empujón por la espalda, de un segundo individuo. “Pensé que era normal porque en los buses la gente se suele empujar”, señaló Gómez.

Un instante después del empujón, el que obstruía el paso la dejó seguir y bajarse. El que la empujó también descendió. De inmediato, ella revisó su bolso y vio que le faltaba el celular. Corrió hasta el vehículo, que estaba parado en el semáforo, y lo abordó de nuevo.

“El tipo que se había quedado en el bus, al verme, me dijo: ‘A usted le robaron el celular, yo vi, fue el que se bajó’. En la confusión del momento, me bajé otra vez,volví a la parada y alcancé al otro tipo. ‘Devuélvame el celular’, le pedí. Pero respondió: ‘Yo no fui el que la robó, fue el man del bus’, mientras me mostraba el morral y los bolsillos, hasta me dijo que intentáramos llamar de algún sitio para demostrar que él no lo tenía”.

Ante la situación, decidió irse para su casa y dar por perdido el aparato. Pero antes de reportarlo como robado y desactivarlo, marcó su propio número. Y le respondieron.

Pérdida

El sujeto que contestó el celular le dijo que se lo había encontrado en el bus. “Ya estoy muy lejos. Pero si quiere se lo entrego a las 6 de la tarde en la carrera 30 con calle 68”, propuso el hombre. A Gómez le pareció extraño la hora y el lugar, por lo que le propuso que una hora más tarde podía recogerlo en el templo de Lourdes (Chapinero). Así lo acordaron.

Ángela asistió al lugar a la hora convenida, pero antes, en compañía de sus familiares y otros conocidos, acudió al CAI más próximo para pedir acompañamiento. Esperó varios minutos y luego llamó al celular, pero el delincuente ya había apagado el teléfono.

“Creo que estaban haciendo tiempo para que yo no bloqueara el teléfono y así poder venderlo más caro, o el tipo quería sacarme más plata de la que le podían pagar. Tal vez se mueven por Lourdes y me vieron llegar al CAI, entonces en ese momento apagaron el celular”, indicó la comunicadora. “Me parece grave lo que pasó, porque la 68 es un corredor que aparentemente es seguro. Es claro que trabajan de forma organizada, entre los dos, para confundir a la víctima”.

Al respecto, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que este tipo de casos deben ser denunciados oportunamente para tomar los correctivos pertinentes. De igual manera, la autoridad indicó que los hurtos a personas (entre los que se incluye la mencionada modalidad de ‘cosquilleo’) bajaron en un 3 por ciento el año pasado, al pasar de 27.550 hechos en el 2015 a 26.660 durante el 2016.

Al revisar la encuesta Bogotá Cómo Vamos, se encuentra que el 32 por ciento de los consultados fueron víctimas de algún delito durante el último año, mientras que el 45 por ciento manifestó que se siente inseguro en la ciudad; el 30 por ciento se siente inseguro en su barrio.

FELIPE MOTOA FRANCO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter @felipemotoa