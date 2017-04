Relato de un médico al que le roban la 'bici' en la calle 170

Como lo suele hacer todos los días, el pasado jueves 23 de marzo, el médico Gustavo Ospina salió en su bicicleta de su trabajo, cerca a la clínica Reina Sofía, rumbo a su casa en Colina Campestre.

Ese día, para hacer más ejercicio, optó por tomar la ciclorruta de la autopista Norte hasta la calle 170. Sin embargo, en este punto fue abordado por tres sujetos para robarlo.



“Hacia las 8:30 p.m. mi tranquilidad se vio obstaculizada por tres individuos de baja estatura y gorras de raperos, que se me abalanzaron haciéndome perder el equilibrio y todos terminamos en el suelo. Me levanté como pude y dos de ellos sacaron sus armas blancas y me amenazaban con las mismas rozándome el tórax y mi abdomen mientras el tercer ladrón se subía a mi bicicleta y se alejaba del lugar”, relató Gustavo.



Debido a que no opuso resistencia al robo, Gustavo no fue atacado con las armas blancas, no obstante, por la caída que sufrió, recibió ocho días de incapacidad.

Además de la bicicleta, también le hurtaron su celular y sus documentos, en total las pérdidas fueron aproximadamente de cinco millones y medio de pesos.



“Me queda el sin sabor de que nadie, ni policías, había en el lugar para hacer algo por recuperar mi bicicleta, mi celular, mis documentos y demás pertenencias. Sin más remedio entre la tristeza, la impotencia y la rabia regresé a mi casa en un taxi con la idea de que esta ciudad no es tan tranquila como pocos pensábamos y que el pie de fuerza no se ve por ninguna lado y hace mucha falta”, aseguró este médico.



A pesar de que este ciudadano ya realizó la correspondiente denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata en los juzgados de Paloquemao, de momento no ha recibido una respuesta.

Autoridades tienen referenciado el punto

EL TIEMPO ZONA dialogó con el coronel Pedro Abreo, comandante de la estación de Policía de Suba, para comentarle el caso de Gustavo y ver qué medidas están tomando las autoridades para enfrentar los robos a ciclistas en nuestra zona.



“Venimos desarrollando planes constantemente en este punto (calle 170) porque es un sitio para nosotros estratégico, por los hechos que se presentan y porque es muy transitado”, manifestó Abreo.



Según el comandante de la Policía de Suba, por nuestra localidad están patrullando 15 policías en bicicleta (11 auxiliares y cuatro profesionales), quienes cuentan con bicicletas de marcas reconocidas y con cámaras.



En este momento nuestra localidad tiene disponibles 220 de estas bicicletas, que fueron entregadas por la Secretaría de Seguridad, además los uniformados recibirán capacitaciones por parte de la Policía de Holanda.



“Estas personas recorren el sector del humedal Córdoba, la ciclorruta de la avenida Suba, alrededor del Juan Amarillo, la avenida Cali y la extensión en la calle 134 con autopista Norte”, dijo el comandante de la estación de Policía.



Respecto a la seguridad para los ciclistas en la calle 170, el coronel Abreo aseguró que ya se hizo la propuesta para que los policías en bicicleta recorran este sector, para evitar que casos como el de Gustavo se repitan.



Una buena noticia para los habitantes de Suba es que, según el coronel Pedro Abreo, están a la espera del ingreso de 200 auxiliares para reforzar la seguridad en la localidad, incluidas las ciclorrutas.



Sin embargo, aunque no hay una fecha exacta para la llegada de estos refuerzos, Abreo mencionó que posiblemente sería en mayo.

Rafael Jaller Santamaría

Redacción EL TIEMPO ZONA