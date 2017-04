15 personas fueron por empleo y salieron sin celular y dinero

Cristina Delgado, al igual otros 14 jóvenes entre los 20 y 30 años de edad que se encontraban buscando trabajo, creyó que la información que le llegó a su correo interno de Facebook, diciéndole que tenía una entrevista de trabajo el martes 3 de abril, era el fin de una situación que le ha implicado gastar el poco dinero que puede juntar para transportes y hojas de vida; pero no fue así, esta vez Cristina se llevó la peor decepción que un aspirante a un cargo puede tener, pues ella y los jóvenes con los que asistió al lugar de la citación fueron robados.

“En varios grupos de redes sociales, Whatsapp y sitios como OLX, hay ofertas de trabajo que dicen que hay vacantes para auxiliares administrativos y asesores comerciales. Yo me postulé a algunos de esos y recibí, a través de Facebook, un mensaje que decía que había sido seleccionada para presentar una entrevista de trabajo en la carrera 15 con calle 73-48, en el piso 3, el martes 3 de abril, a las 10 de la mañana”, contó Cristina.



Cuando ella llegó al lugar que indicaba la dirección se encontró con un edificio blanco de tres pisos con un letrero verde que dice Gestorum Centro Empresarial. Ni Cristina ni los otros jóvenes que acudieron a la entrevista dudaron de ese lugar. “Las instalaciones se veían muy bien, además nos recibió una mujer que nos dijo que era la psicóloga encargada de las pruebas, dijo llamarse Marcela Camargo”, narró Cristina.



La supuesta psicóloga que recibió a los aspirantes al cargo de auxiliar administrativo; de acuerdo con la versión de las víctimas, les dijo que habían sido citados por una empresa que presta servicios de outsourcing (contratación por temporal o intermediario) a una corporación bancaria, y que ese mismo día realizarían una entrevista, las pruebas psicotécnicas y de poligráfico. Además, les dirían si eran o no seleccionados.



Según contaron los jóvenes y Cristina, las entrevistas y las pruebas psicotécnicas transcurrieron con normalidad, pero cuando fue el turno de la prueba de polígrafo se llevaron la gran decepción. “Nos dijeron que la prueba del polígrafo era con un equipo magnético y no se podía ingresar con nada. Entonces nos tocó dejar los bolsos en el salón en donde hicimos las primeras pruebas e ir a otro. Pero ahí estuvimos un largo rato esperando a que nos llamaran y cuando salimos a averiguar, tanto la psicóloga y nuestras pertenecías desaparecieron”, explicó Cristina.



Una vez los jóvenes se percataron del robo llamaron a la Policía. La Fiscalía también se hizo presente y tomó sus declaraciones, este último organismo tiene a cargo el caso. La Denuncia fue interpuesta por todo los 15 jóvenes engañados. Cabe señalar que este hecho es similar al de las 60 modelos robas en el centro de Bogotá, el pasado mes de febrero.



Por otra parte, cuando EL TIEMPO ZONA se puso en contacto con Gestorum Centro Empresarial, en donde ocurrió el engaño, en este lugar afirmaron que ellos no tienen nada que ver con el caso denunciado, porque, según cuentan, solamente alquilan las oficinas por días y hasta por horas. Esta versión se pudo confirmar a través de Internet, pues por medio de una página, esta empresa ofrece: “alquiler de sala de juntas o reuniones de trabajo, por horas o días a un precio económico”.



Finalmente, Cristina en cabeza de las otras 14 víctimas del masivo hurto explicó que quieren que los hechos sean divulgados para que otros jóvenes, como ellos, nos repitan esa amarga historia. “Fue muy triste, había personas que venían de Usme, San Cristóbal y Tintal, entre otros lugares, y ese día no tenía cómo devolverse a sus casas”, concluyó.



Vanessa Perea Bonilla

Redacción EL TIEMPO ZONA