Por hurto de maquinaria, sector del centro de Bogotá está sin agua

En la noche del jueves, al menos 15 delincuentes armados ingresaron al tanque de almacenamiento Lourdes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAB), en el centro oriente de la ciudad, encañonaron al guarda de seguridad y a ocho trabajadores de la obra y comenzaron a hurtar maquinaria utilizada para reparar una red averiada.



En el lugar del asalto, inmediaciones del barrio Girardot de la localidad de Santa Fe, la EAB realiza obras de reparación de unas filtraciones que obligaron a la suspensión hace tres días del servicio de agua en este sector del oriente de Bogotá, ubicado en la calle 6.ª a la calle 33A, entre carrera 3.ª y 7.ª Este.



Debido al hurto no se pudieron terminar los trabajos y este viernes los sectores de Belén, Egipto, el Teatro La Media Torta, Las Aguas, La Perseverancia, La Macarena parte alta, La Paz Centro, la Quinta de Bolívar, el colegio Ramón B. Jimeno, la Universidad de los Andes y parte de La Candelaria centro histórico permanecen sin agua, aunque se espera que a más tardar mañana se normalice el servicio.



Al parecer los quince hombres, según reporte de la EAB, ingresaron a las 9:45 p. m. Tras encerrar a los trabajadores y al guarda en un cuarto apartado de la entrada principal, uno de los delincuentes se puso el uniforme del vigilante para despistar y hacer parecer que todo era normal, mientras que los otros asaltantes, en dos camionetas de platón, subían maquinaria y otros elementos.



Según lo que los vigilantes les contaron a las autoridades, el hurto duró aproximadamente 30 minutos.



"Los sujetos llevaron una cama baja para hurtar la retroexcavadora que se encontraba en el sitio, pero no pudieron subirla, ya que no pudieron prenderla. El vigilante fue golpeado en una pierna y un brazo, lo que le generó una incapacidad de tres días", señala un reporte preliminar.



Además de los celulares de los trabajadores, se llevaron dos martillos hidráulicos, una planta eléctrica, tres equipos de soldadura y un compresor, elementos avaluados en 130 millones de pesos.



El teniente coronel, Diego Vásquez, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, aseguró que unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía comenzaron la investigación para esclarecer el hecho y dar con los responsables.



“Aún no tenemos clara la cifra en la que ha sido avaluada la maquinaria hurtada (…), podríamos pensar que también hubo una falla en la seguridad privada, por eso vamos a dar recomendaciones”, aseguró el oficial.



BOGOTÁ