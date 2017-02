Por redes convocaron a modelos de protocolo para robarlas

Alfonso es un coordinador de modelos y de extras, que hace 8 años trabaja en esta industria. Según relató, encontró un anuncio en un grupo de Facebook donde siempre consigue ofertas laborales, en el que buscaban modelos de protocolo y coordinadores para un evento.

“Nosotros siempre nos contactamos por redes sociales para trabajar. Allí nos enteramos de eventos y nos citan, entre otros”, explicó el joven, quien señaló que esta es la primera vez que le pasa una situación de este tipo.

El sábado, a las 9 de la mañana, lo citaron en un edificio del centro de la capital, ubicado en la calle 12 B con carrera 8.ª. "Ingresé a una oficina donde habían algunas mesas, máquinas de escribir y una señora digitando. Las dos supuestas encargadas del evento se hacían llamar Andrea García y Dayana", señaló, y agregó que les indicaron que el evento era para repartir volantes de un show humorístico que se realizaría en la calle 93.

"Nos dieron unas gorras y nos pidieron dejar los objetos personales en una bolsa, porque la actividad era en la calle. Nos dijeron que debíamos repartirlos cerca de la Plaza de Bolívar, y que como era en el centro, no se hacían responsables si nos robaban algo”, recordó.

Allí estuvo un rato con algunas modelos hasta que una de ellas se enfermó, pues sufre del corazón. “Entonces me devolví con ella a la oficina, para que sacara unas pastillas que necesitaba. Cuando intentamos ingresar, el celador del lugar nos dijo que los encargados ya se habían ido, y que habían sacado varias bolsas. Ahí nos dimos cuenta que nos habían robado”, relató el joven.

Él solo dejó un bolso y una chaqueta, pero algunas modelos sí depositaron objetos de valor y celulares en la bolsa. "A los coordinadores no nos insistieron tanto; a ellas sí, porque saben que andan con teléfonos de alta gama y dinero", concluyó Alfonso.

A través de un grupo de Facebook, en el que se ofertan empleos para modelos de protocolo, varias jóvenes señalaron que casi caen en esta trampa. Una de ellas señaló que fue contactada por una mujer que en la red social aparecía con el nombre de Paula Andrea García y que le ofreció empleo para el sábado 4 de febrero, de 1 a 5 de la tarde.

Le solicitaron fotografías y la citaron, pero la modelo no pudo asistir. "Gracias a Dios no fui", escribió la joven, mientras que otra profesional les señaló a las participantes de ese grupo que no es la primera vez que una situación así sucede: "Si les piden que dejen sus cosas porque la actividad es en la calle, salgan corriendo", señaló.

BOGOTÁ